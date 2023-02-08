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МИД РФ раскритиковал работу ЕС по зерновой сделке

МИД РФ раскритиковал работу ЕС по зерновой сделке
Евросоюз не предпринимает никаких мер по снятию ограничений с российских банков в рамках зерновой сделки, что препятствует экспорту продукции российских аграриев и удобрений и ухудшает продовольственную безопасность в мире, уверены в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве жестко раскритиковали позицию стран Евросоюза, игнорирующих свои обещания по снятию ограничений на экспорт российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Работа ведется неудовлетворительно: Еврокомиссия отговаривается тем, что якобы санкции, вводившиеся против российских сельскохозяйственных операторов, не действуют, тогда как они оставили в силе весь пакет санкций на усмотрение государств, рассказал Грушко, передает РИА Новости.

Реальность такова, что на практике все эти обещания, данные ЕС генсеку ООН Антониу Гуттерешу, не выполняются, и это в том числе касается и удобрений, которые продолжают оставаться в западных портах. Проблема упирается в страховки, логистику, обслуживание сделок российским "Россельхозбанком", до сих пор отключенным от SWIFT. Это напрямую сказывается на состоянии продовольственной безопасности, - отметил Грушко.

В то же время основное количество зерна из украинских портов в рамках зерновой сделки по-прежнему идет в страны ЕС, а не в развивающиеся страны, остро нуждающиеся в этом зерне, добавил дипломат.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что даже в Минсельхозе Турции отметили: нуждающиеся страны получили при помощи "зернового коридора" всего 5,4% из перевезенных на 633 кораблях 16,9 млн тонн зерна и продовольственных товаров.

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