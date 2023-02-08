РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Страны ЕС пытаются согласовать общую миграционную политику

Страны ЕС пытаются согласовать общую миграционную политику
Глава европейской дипломатии заявил, что странам сообщества необходимо быть готовым к смягчению ударов миграционных кризисов.

Страны Европейского союза не могут согласовать общую миграционную политику почти 25 лет. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что такая задача стояла на саммите в Тампере в 1999 году, однако странам так и не удалось достигнуть договоренности.

По мнению главы европейской дипломатии, ЕС необходимо быть готовым к смягчению ударов миграционных кризисов. При этом он призвал Евросоюз не становиться "Европой-крепостью". Боррель пояснил, что у легальный миграции есть много преимуществ, и это следует учитывать.

В частности, верховный представитель ЕС обратил внимание на то, что сегодня в Европе нужны мигранты на рынке труда, и такая тенденция продолжится в будущем.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в конце прошлого года Международная организация ООН по миграции представила обновленную статистику, согласно которой мигрантами в мире являются 3,6% населения планеты.

1120 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version