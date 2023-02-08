Страны ЕС пытаются согласовать общую миграционную политику

8 фев. 9:58

Глава европейской дипломатии заявил, что странам сообщества необходимо быть готовым к смягчению ударов миграционных кризисов.

Страны Европейского союза не могут согласовать общую миграционную политику почти 25 лет. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он подчеркнул, что такая задача стояла на саммите в Тампере в 1999 году, однако странам так и не удалось достигнуть договоренности.

По мнению главы европейской дипломатии, ЕС необходимо быть готовым к смягчению ударов миграционных кризисов. При этом он призвал Евросоюз не становиться "Европой-крепостью". Боррель пояснил, что у легальный миграции есть много преимуществ, и это следует учитывать.

В частности, верховный представитель ЕС обратил внимание на то, что сегодня в Европе нужны мигранты на рынке труда, и такая тенденция продолжится в будущем.

Как сообщал ранее "Вестник Кавказа", в конце прошлого года Международная организация ООН по миграции представила обновленную статистику, согласно которой мигрантами в мире являются 3,6% населения планеты.