Россия и Иран обсудили запуск МТК "Север-Юг"

Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани встретился с помощником президента России Игорем Левитиным и поделился с ним планами ИРИ по совместным с РФ стратегическим проектам, включая строительство стратегической железной дороги Решт-Астара, которая завершает коридор Север-Юг.

Секретарь Высшего Совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана контр-адмирал Али Шамхани, находящийся с визитом в Москве в преддверии в 5-й конференции Диалога по региональной безопасности, накануне встретился с помощником президента Владимира Путина Игорем Левитиным и обменялся с ним мнениями о совместных экономических инвестиционных проектах Ирана и России.

Глава ВСНБ Ирана отметил рост отношений двух стран, особенно в экономической области, которые являются главным приоритетом Тегерана и Москвы, и подчеркнул, что реализация совместных экономических проектов будет большим и очень важным шагом в их укреплении, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Также Шамхани отметил усилия стран, направленные на скорейшее завершение строительства коридора Север-Юг, включая строительство замыкающей коридор железной дороги Решт-Астара, и выразил уверенность, что это произведет революцию в региональной экономике.

Стороны отметили и важность строительства железной дороги Инче Борун-Гармсар, которая поставит точку в цепочке транзита товаров в регионе и поможет расцвету и значительному развитию экономики прибрежных провинций Каспийского моря, - добавил Шамхани.

Иран все больше заинтересован в "Север-Юге"

Заведующая сектором Ирана Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Нина Мамедова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметила, что пока неясно, как скоро будет запущен "Север-Юг" при том, что интерес Ирана к завершению проекта становится все выше.

"Вопрос о сроках остается довольно сложным, хотя сейчас подписано даже соглашение о выделении средств на завершение железнодорожного пути, которое делает реальным этот проект. Иран очень сильно заинтересован в его запуске, и Россия заинтересована в этом не меньше, поскольку "Север-Юг" станет наиболее безопасным и эффективным транспортным путем между российским рынком и азиатскими рынками. Доставка товаров до иранского порта Чахбехар – это лучший вариант в азиатском направлении", - сказала она.

"Особенность Чахбехара в том, что этот океанический порт Ирана взят в аренду Индией, а часть терминалов используется Китаем, и мы уже используем его для соединения своего рынка с индийским и китайским, а "Север-Юг" позволит усовершенствовать грузоперевозки, сделать их круглогодичными. У доставки по Каспию есть недостаток – зимой Каспийское море не благоприятно для судоходства, а западный маршрут "Север-Юга", представляющий собой железнодорожный путь из России в Иран через Азербайджан, будет работать бесперебойно, что увеличит эффективность этого направления. Выгоду от этого получать все участники проекта, о чем мы давно говорим", - подчеркнула Нина Мамедова.

Ирану нужна помощь России

Для запуска проекта осталось построить участок железной дороги от Решта до Астары на иранской территории, и для этого Тегерану требуется российская помощь. "Речь идет о небольшом отрезке железнодорожного пути, отсутствие которого не дает возможности для смыкания железных дорог Азербайджана и Ирана, а через Азербайджан – с нашей железной дорогой. Россия выделила кредит и готова участвовать в строительстве, благодаря чему "Север-Юг" наконец-то становится реальностью", - констатировала востоковед.

"До сих пор этого не было сделано по нескольким причинам. С одной стороны, отсутствовали возможности перевода денег для финансирования строительства. С другой стороны – со стороны Ирана – были проблемы с отводом земель под железную дорогу, поскольку она проходит через населенные территории. Сейчас все организационные вопросы решены, во всяком случае теоретически, и дело остается за малым – уложить рельсы и запустить грузоперевозки", - заключила Нина Мамедова.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что председатель парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф по итогам заседания российско-иранской межпарламентской комиссии, на полях которого прошла его встреча со спикером Госдумы Вячеславом Володиным отметил: российско-иранское сотрудничество за последний год значительно выросло и в дальнейшем существенно расширится.