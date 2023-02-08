Москва принимает пятый раунд консультаций по афганской проблематике

В заседании будут участвовать представители девяти стран.
В среду, 8 февраля, в Москве состоится пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике.
В ней будут участвовать страны Центральной Азии, Россия, Индия, Иран и Китай.
Как ожидается, центральной темой заседания станут вопросы международной безопасности. Особое внимание будет уделено урегулированию в Афганистане.
Напомним, предыдущая встреча данного формата состоялась в мае 2022 года в Таджикистане.
Как сообщал "Вестник Кавказа", в прошлом году Афганистан был признан самой несчастливой страной мира по версии World Happiness Report.