Москва принимает пятый раунд консультаций по афганской проблематике

8 фев. 4:30

В заседании будут участвовать представители девяти стран.

В среду, 8 февраля, в Москве состоится пятая многосторонняя встреча секретарей советов безопасности по афганской проблематике.

В ней будут участвовать страны Центральной Азии, Россия, Индия, Иран и Китай.

Как ожидается, центральной темой заседания станут вопросы международной безопасности. Особое внимание будет уделено урегулированию в Афганистане.

Напомним, предыдущая встреча данного формата состоялась в мае 2022 года в Таджикистане.

Как сообщал "Вестник Кавказа", в прошлом году Афганистан был признан самой несчастливой страной мира по версии World Happiness Report.