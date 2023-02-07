Швеция рассчитывает присоединиться к НАТО вместе с Финляндией

7 фев. 17:40

Стокгольм и Хельсинки желают присоединиться к НАТО вместе.

Швеция хочет стать членом НАТО вместе с Финляндией. Об этом заявил премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

Он подчеркнул, что постоянно контактирует с финской коллегой Санной Марин и президентом Финляндии Саули Ниинист, и они подтверждают, что Хельсинки намерен присоединиться к Североатлантическому альянсу вместе со Стокгольмом.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", Швеция и НАТО заявили о намерении вступить в НАТО весной прошлого года. К настоящему времени заявку двух северных стран не одобрили лишь Турция и Венгрия.

В конце января 2023 года в МИД Турции сообщили, что готовы одобрить заявку Финляндии в НАТО в том случае, если она это сделает отдельно от Швеции. Турецкое руководство отмечает, что не собираются поддерживать шведскую заявку после сожжения Корана в Стокгольме.