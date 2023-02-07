В Иране ратифицирован меморандум о полноправном присоединении к ШОС

7 фев. 16:06

Депутаты Меджлиса (парламента) проголосовали за подписанный осенью документ.

Парламент Исламской Республики ратифицировал законопроект, посвященный меморандуму об обязательствах ИРИ для получения статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества, пишет агентство Mehr.

Процесс ратификации проходил на открытом заседании Меджлиса, которое состоялось сегодня.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", в сентябре в Самарканде был заключен меморандум о взаимопонимании, в котором шла речь о том, что Иран станет полноценным членом организации.

В ноябре парламентом был одобрен законопроект о вхождении страны в ШОС. Тогда глава одной из комиссий меджлиса Абольфазл Амуи напомнил, что работа над получением статуса полноценного члена ШОС велась в течение 15 лет.

Он обратил внимание на важность этого события, отметив, что организация, в состав которой входят РФ и Китай, входит в число наиболее значимых по уровню экономических обменов.

Амуи также обратил внимание на то, что присоединение Ирана к ШОС отражает многосторонность его внешней политики.