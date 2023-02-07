Баку передал Еревану новый проект мирного договора

Баку отправил Еревану новые предложения по мирному договору, сейчас их рассматривают власти страны, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Власти Армении на днях получили из Баку новые предложения по мирному договору между двумя странами, - сообщил сегодня глава министерства иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

"Мы рассматриваем их и продолжаем работать над текстом", - заявил глава армянского внешнеполитического ведомства на совместной пресс-конференции с германской коллегой Аналеной Бербок в Берлине, где он находится с двухдневной рабочей поездкой.

В рамках визита Мирзоян провел встречи с представителями законодательных органов Германии и экспертного сообщества, обсудив вопросы расширения взаимодействия между Арменией и Германией и партнерства Армения-ЕС, а также вызовы стабильности и безопасности на Южном Кавказе. Известно также, что главы внешнеполитических ведомств двух стран подробно обсудили процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и другие вопросы, представляющие двусторонний интерес.

Мирный договор все ближе

Эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил ожидание, что в этом году Армения будет более конструктивно вести себя в вопросе мирного договора. "Я думаю, это произойдет, поскольку подход Азербайджана приносит свои плоды. Мы видим, что и Россия встает на сторону Азербайджана все более явно, подчеркивая справедливость его позиции, и у Армении остается все меньше сторон, готовых питать ее ложные надежды," – сказал он.

Политолог подчеркнул, что Армении уже не на кого полагаться в затягивании переговорного процесса, а потому поневоле ей придется говорить с Азербайджаном напрямую. "Никакая миссия наблюдателей ЕС, ни на что не влияющая с точки зрения политики, Еревану тут не поможет. Поэтому я жду, что мирные процессы пойдут более активно. Я говорил неоднократно, что послевоенное урегулирование не останавливается, но движется медленно, и надеюсь, что в этом году мы увидим не просто более конструктивную позицию Армении, но заключение полноценного мирного договора", - подчеркнул Алексей Наумов.

Азербайджан оживляет диалог

Эксперт объяснил передачу новой версии договора Еревану необходимостью дать новый импульс дипломатической работе. "Я не думаю, что в предложениях Азербайджана есть какой-то решительно новый аспект. Позиция Азербайджана прекрасно известна, и от нее он не отступит. Скорее всего, это была во многом формальная передача обновленного документа, чтобы выбить из рук руководства Армении обвинение в том, что Азербайджан якобы срывает мирное соглашение, не отвечая на армянские предложения. С конца прошлого года МИД РА утверждает, что Баку получил армянские проект мирного договора, а ответа не присылает", - напомнил он.

"Скорее всего, армянские предложения затрагивают вопрос статуса для армянского населения Карабахского экономического района Азербайджана – при том, что он уже давно не подлежит обсуждению. Президент Ильхам Алиев не раз подчеркивал, что эта тема закрыта навсегда. Азербайджан, со своей стороны, избрал для достижения своих целей тактику постоянных дипломатических и силовых действий. И именно постоянное давление Баку, а также Москвы поможет приблизить Ереван к подписанию мирного договора", - заявил Алексей Наумов.

"Мы видим, что в последнее время из России звучат все более однозначные, все более недвусмысленные заявления относительно Карабаха. В частности, Сергей Лавров на прошлой неделе использовал слово "оккупация", говоря о захвате территорий Азербайджана Арменией. В целом, мы видим, что Армению вынуждают смириться с реальностью", - заключил эксперт РСМД.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", Армения отклоняет все инициативы по проведению переговоров с Азербайджаном, заявил на открытых слушаниях в Международном суде ООН в Гааге замглавы МИД Азербайджана.