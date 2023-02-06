Европа наказывает себя, запрещая российский каучук

6 фев. 23:00

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала очередной, уже десятый, пакет санкций против России в этом месяце, приуроченный к годовщине начала СВО. Новые санкции вводятся почти каждый месяц, и каждый раз Евросоюзу приходится напрягать воображение, чтобы пополнить санкционные списки новыми лицами и организациями

Происки конкурентов

В десятом пакете санкций может быть введен запрет на закупку российского синтетического каучука - важного сырья для европейских производителей автомобильных шин. Инициатива по запрету российского каучука, по-видимому, исходила от конкурента - польской Synthos Group, которая работает над расширением собственного производства каучука, пишет EU Reporter.

Заводы по производству шин, особенно расположенные в Италии, Германии, Чехии, Венгрии и Румынии, недовольны таким откровенным лоббированием. Их производственный процесс основан на определенных сортах каучука, поставляемых из России, которые Synthos не производит. В случае полного запрета российского каучука этим заводам придется искать альтернативу у более удаленных поставщиков и платить более высокую цену, что может привести к убыткам.

Последствия для Европы

Большинство таких российских товаров, как нефть, природный газ, уголь, сталь, пластик, древесина и т. д., уже попали под европейские санкции. Это не оказало существенного влияния на российские компании, которые сумели перенаправить экспорт в Китай и другие развивающиеся рынки. Напротив, торговые ограничения создали проблемы для самой Европы, повысив цены на энергоносители и нарушив существующие цепочки поставок.

В результате такие компании, как BASF, ArcelorMittal, Volkswagen и другие, в последнее время сокращают производство в Европе, планируя расширяться в Северной Америке. Полный запрет на российский каучук может иметь аналогичные разрушительные последствия для европейских производителей шин в то время, когда спрос на продукцию в Европе и так страдает из-за роста потребительских цен и проблем в автомобильной промышленности.

Многие европейские производители шин уже почувствовали эти проблемы в прошлом году. Под политическим и общественным давлением компании, от Michelin до Nokian Tyres, ушли из России. Российские заводы использовались ими не только в качестве базы не только для снабжения местного рынка, но и для экспорта шин в Европу.

Санкции против себя

Стремясь снизить риски цепочки поставок, в прошлом году некоторые производители шин в Европе также начали применять санкции против самих себя. Они сократили закупки синтетического каучука в России и переключились на продукцию из более отдаленных регионов, таких как Китай, Индия и США, несмотря на удорожание продукции из-за более высокой стоимости доставки. Экспорт российского синтетического каучука в ЕС упал с 53% в 2021 году до 30% в прошлом году. В то же время объемы производства шин в Европе также сократились на фоне роста себестоимости.

Тем не менее для многих европейских шинных заводов экономическая эффективность оставалась важнее политики, так что они продолжали закупать синтетический каучук в России из-за выгодных условий. Теперь ЕС может заставить их изменить существующие цепочки поставок, повысив затраты, что поставит под угрозу спрос на их продукцию.

Решение наказать Россию запретом на экспорт каучука может иметь определенное политическое значение, но экономически оно не выдерживает никакой критики. Похоже, что Евросоюз может в очередной раз наказать самого себя, нанеся ущерб своим производителям, не причинив России никакого вреда.

Ранее "Вестник Кавказа" писал, что за торговое сотрудничество с Москвой под санкциями может оказаться Турция, а от Грузии Евросоюз требует подключиться к санкциям России и не допустить обхода санкционного режима российскими компаниями.