Суд не выпустил Саакашвили на свободу

Экс-президент Грузии, осужденный Михаил Саакашвили не будет освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья, такое решение принял Тбилисский городской суд.
В течение двух месяцев там обсуждалось ходатайство защиты об отсрочке или отмене приговора политику.
Согласно решению, которое озвучил судья Георгий Аревадзе, ходатайство было отклонено.
Сторонники экс-президента недовольны вердиктом, они планируют устраивать акции протеста и обратиться в Страсбургский суд, передает Sputnik Грузия.
Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", защита Саакашвили предупреждала, что его жизни угрожает опасность. Представители властей, в свою очередь, утверждали, что проблемы политика со здоровьем объясняются тем, что он осознанно занимается членовредительством, отказываясь от калорийной еды и не выполняя медицинские предписания.