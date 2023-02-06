Суд не выпустил Саакашвили на свободу

6 фев. 20:31

Ходатайство защиты о хотя бы отсрочке наказания отклонено.

Экс-президент Грузии, осужденный Михаил Саакашвили не будет освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья, такое решение принял Тбилисский городской суд.

В течение двух месяцев там обсуждалось ходатайство защиты об отсрочке или отмене приговора политику.

Согласно решению, которое озвучил судья Георгий Аревадзе, ходатайство было отклонено.

Сторонники экс-президента недовольны вердиктом, они планируют устраивать акции протеста и обратиться в Страсбургский суд, передает Sputnik Грузия.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", защита Саакашвили предупреждала, что его жизни угрожает опасность. Представители властей, в свою очередь, утверждали, что проблемы политика со здоровьем объясняются тем, что он осознанно занимается членовредительством, отказываясь от калорийной еды и не выполняя медицинские предписания.