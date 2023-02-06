Новые рекордные землетрясения охватили Турцию

В центре Турции за час произошли три землетрясения, пишет Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Второе землетрясение
Второе за сутки землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центре Турции, подземные толчки ощущались в 13:24 мск в 59 км от населенного пункта Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 2 км.
Изначально исследователи говорили о магнитуде 7,8, однако информация об этом была уточнена, пишет РИА Новости.
Стоит добавить, что подземные толчки ощутили также жители Дамаска, Латакии и других сирийских провинций.
Подземные толчки через 12 минут
Далее новое землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в турецком регионе, где некоторое время назад ощущались толчки 7,7. Временная разница между двумя землетрясениями составила порядка 12 минут.
Третий за сегодня подземный толчок ощущался в 13:36 мск в 66 км от города Кахраманмараш.
Еще одно землетрясение
Спустя время сейсмологи сообщили об еще одном землетрясении магнитудой 5,4. Произошло оно в 13:51 мск.
Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", мощное с 1939 года землетрясение произошло в Турции. Как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, число погибших превысило 900 человек. При этом он не исключил роста цифры. Соболезнования выразили лидеры России, Азербайджана и Казахстана. Они также заявили о готовности помочь Турции с ликвидацией последствий природных катаклизмов.