Новые рекордные землетрясения охватили Турцию

6 фев. 13:38

Магнитуда составила 7,7

В центре Турции за час произошли три землетрясения, пишет Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Второе землетрясение

Второе за сутки землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центре Турции, подземные толчки ощущались в 13:24 мск в 59 км от населенного пункта Кахраманмараш. Очаг залегал на глубине 2 км.

Изначально исследователи говорили о магнитуде 7,8, однако информация об этом была уточнена, пишет РИА Новости.

Стоит добавить, что подземные толчки ощутили также жители Дамаска, Латакии и других сирийских провинций.

Подземные толчки через 12 минут

Далее новое землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано в турецком регионе, где некоторое время назад ощущались толчки 7,7. Временная разница между двумя землетрясениями составила порядка 12 минут.

Третий за сегодня подземный толчок ощущался в 13:36 мск в 66 км от города Кахраманмараш.

Еще одно землетрясение

Спустя время сейсмологи сообщили об еще одном землетрясении магнитудой 5,4. Произошло оно в 13:51 мск.

Напомним, как сообщал ранее "Вестник Кавказа", мощное с 1939 года землетрясение произошло в Турции. Как заявил Реджеп Тайип Эрдоган, число погибших превысило 900 человек. При этом он не исключил роста цифры. Соболезнования выразили лидеры России, Азербайджана и Казахстана. Они также заявили о готовности помочь Турции с ликвидацией последствий природных катаклизмов.