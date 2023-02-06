Турция лишилась свыше 900 человек при самом мощном с 1939 года землетрясении

6 фев. 13:23

Эрдоган: еще более пяти тыс человек пострадали, магнитуда составила 7,7

Жертвами землетрясения на юго-востоке Турции стали 912 человек, сообщил Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, еще 5 385 граждан страны получили ранения в результате природных катаклизмов, спасти удалось 2 470 человек.

Также президент Турции выразил надежду на преодоление последствий подземных толчков с наименьшими потерями человеческих жизней. При этом глава государства добавил, что города, пострадавшие от землетрясения, лишились 2 818 зданий.

Он подчеркнул, что сегодняшнее землетрясение в Турции, магнитуда которого составила 7,7, оказалось самым мощным в истории республики с 1939 года.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", сильное землетрясение потрясло сегодня Ближний Восток. Подземные толчки были зафиксированы в Турции, Сирии и ряде других стран региона. Свои соболезнования турецкому народу выразили главы России, Азербайджана и Казахстана.