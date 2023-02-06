Баку: боль Турции – это наша боль

6 фев. 9:36

МИД и МО Азербайджана соболезнуют Турции в связи с землетрясением.

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар получил от своего коллеги Закира Гасанова слова соболезнования в связи с землетрясением в Турции, сообщает пресс-служба МО Азербайджана.

Азербайджанский министр подчеркнул, что боль Турции – это боль Азербайджана, и что страна всегда будет рядом с Турцией.

Гасанов пожелал скорейшей поправки раненым, а также выразил слова сочувствия семьям погибших.

Соболезнования выразили и в МИД Азербайджана, где на информацию о землетрясении и его последствиях отреагировали с глубочайшей печалью. Ведомство выразило слова поддержки родным и близким погибших в результате случившихся природных катаклизмов.

Ранее, как сообщал "Вестник Кавказа", землетрясение произошло в ряде турецких городов, в результате чего погибли десятки и получили ранения сотни человек.