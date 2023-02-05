Лавров прилетел в Ирак по пути в Африку

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прилетел сегодня в Ирак. Багдад станет преддверием африканского турне российского министра, в которое вошли такие государства, как Судан, Мавритания и Мали.
По данным МИД России, завтра руководитель министерства встретится в первую очередь с иракским коллегой Фуадом Хусейном.
Также запланированы переговоры Сергея Лаврова с руководителем иракского правительства Мухаммедом ас-Судани и президентом страны Абдуллатыфом Рашидом и главой законодательного собрания Ирака Мухаммедом Аль-Хальбуси.
Кроме того, министр встретится с лидером коалиции "Государство закона" Нури Аль-Малики, прежде руководившим иракским Кабмином.
В МИД РФ напомнили, что в последний раз Сергей Лавров посещал Багдад в 2019 году – тогда он также побывал в Эрбиле, где провел переговоры с властями Иракского Курдистана.
Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о закрытии Ираком консульского отдела в посольстве на Украине.