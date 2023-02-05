Лавров прилетел в Ирак по пути в Африку

5 фев. 20:56

Сергей Лавров начал африканское турне с визита в Ирак, где он проведет встречи со всем высшим руководством страны. Далее он отправится в Судан, Мали и Мавританию.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прилетел сегодня в Ирак. Багдад станет преддверием африканского турне российского министра, в которое вошли такие государства, как Судан, Мавритания и Мали.

По данным МИД России, завтра руководитель министерства встретится в первую очередь с иракским коллегой Фуадом Хусейном.

Также запланированы переговоры Сергея Лаврова с руководителем иракского правительства Мухаммедом ас-Судани и президентом страны Абдуллатыфом Рашидом и главой законодательного собрания Ирака Мухаммедом Аль-Хальбуси.

Кроме того, министр встретится с лидером коалиции "Государство закона" Нури Аль-Малики, прежде руководившим иракским Кабмином.

В МИД РФ напомнили, что в последний раз Сергей Лавров посещал Багдад в 2019 году – тогда он также побывал в Эрбиле, где провел переговоры с властями Иракского Курдистана.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о закрытии Ираком консульского отдела в посольстве на Украине.