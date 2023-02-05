Европейский запрет на российский дизель не помешает экспорту

5 фев. 2:00

На протяжении десятилетий поток океанских танкеров курсирует между небольшой группой портов на северо-западе Европы и Балтийским морем. Каждый из них доставляет 40 млн литров дизельного топлива, которое обеспечивает функционирование европейской экономики. С сегодняшнего дня поставки будут запрещены, как и большая часть российского топлива для ЕС.

Но новые правила разработаны таким образом, чтобы их можно было обойти и ограничить негативное воздействие на обе стороны. В наибольшем выигрыше, вероятно, окажутся трейдеры и судоходные компании, поскольку топливо продолжит поступать по назначению, но уже по более сложным, обходным маршрутам, отмечает Bloomberg.

Система придет в равновесие

”Рано или поздно система придет в равновесие, что отразится на всех, - говорит Дарио Скаффарди, до прошлого года руководитель крупнейшего в Европе НПЗ - итальянского Saras SpA. - Не думаю, что мы столкнемся с каким-либо серьезным кризисом”. Цены на топливо в Европе взлетели год назад, когда Россия начала спецоперацию на Украине. С тех пор они снизились, в связи с чем тревога по поводу новых ограничительных мер не такая сильная.

ЕС вместе со странами G7 также вводит ценовой потолок в размере $100 за баррель российского дизеля. Это означает, что любая третья страна, которая хочет получить доступ к основным услугам для российских грузов, сможет его обеспечить, если заплатит ниже ценового потолка. Европа и Великобритания, например, основные поставщики услуг по страхованию, будут отказывать в обслуживании в случае нарушения режима ограничений. Относительно высокий ценовой порог был разработан не для того, чтобы полностью задушить экспорт, а с тем, чтобы обеспечить его продолжение. Перенаправление грузов дизеля через неевропейские страны позволит снизить влияние запрета.

Последствия запрета

Однако по-прежнему до конца не ясно, какими будут последствия запрета. Европа, где транспорт, промышленность и сельское хозяйство - основные потребители дизеля, много месяцев живет в состоянии энергетического стресса, спровоцированного кризисом на Украине: счета за топливо достигли рекордных значений, а экономики устремились в сторону рецессии. Проблемы с поставками вполне возможны и на ранних этапах. России и компаниям, которые занимаются продажей российского топлива, придется найти альтернативных покупателей для 600 тыс. баррелей в день, которые ранее отправлялись в Европу, а также уладить проблемы с поставками и кредитованием.

Обеспечение запасов

В последние месяцы страны ЕС активно пополняют запасы топлива: в последнем квартале прошлого года поставки в Европу достигли рекордного уровня 2016 года. Темпы поставок сохраняются до сих пор. Многочисленные законные способы обойти запрет обеспечат российский экспорт и европейский импорт, даже если прямая торговля прекратится. Вполне вероятно, что российская нефть будет перерабатываться, например, в Индии, а затем отправляться в Европу как нероссийский дизель. ”Вряд ли Европа останется без топлива, - говорит Юджин Линделл, глава отдела нефтепродуктов в Facts Global Energy. - Свободных объемов достаточно, вопрос только в том, чтобы обеспечить поставки”.

Пока Россию вряд ли ожидают значительные перебои в экспорте. Согласно отраслевым данным, попавшим в распоряжение Bloomberg, в этом месяце Россия планирует поставить 730 тыс. баррелей дизеля в день в ключевые западные порты. Это самые большие объемы с начала 2020 года.

Новые рынки России

В Минэнерго РФ не видят причин для резкого сокращения производства на НПЗ в связи с вступлением в силу европейских ограничений. Частично производство будет зависеть от того, сможет ли Россия выйти на новые рынки. В частности, получится ли привлечь страны, которые ранее импортировали или производили топливо, к покупке российского дизеля для его дальнейшего перенаправления в Европу. Перспектива может оказаться заманчивой для трейдеров, которые смогут закупать дешевые российские грузы, а затем поставлять их в Европу по более высокой цене.

По данным Argus Media Ltd, в начале недели российский дизель из Балтийского моря стоил около $90 за баррель, что на 25% ниже стоимости топлива для доставки в северо-западную Европу. В связи с необходимостью соблюдать меры предосторожности при торговле с Россией, скидки на экспортных узлах могут быть увеличены. По данным, собранным Bloomberg на основе информации Vortexa Ltd с 2016 года, в декабре Турция закупила рекордное количество российского дизельного топлива. В январе общий экспорт также вырос до небывалых высот. Такого рода торговые контакты законны, и скорее всего, благодаря им эффект запрета будет смягчен.

Импорт Марокко тоже увеличился в прошлом месяце, в основном за счет поставок из России. Чем больше происходит подобных закупок, тем проще будет трейдерам перенаправлять грузы от традиционных поставщиков в сторону Европы. Благодаря обходным путям, поставки будут реорганизованы, а не упразднены.

Риски

Тем не менее глобальная торговая система станет сложнее, а риски нарушений цепочек поставок или внезапных сбоев буду выше. Судоходные маршруты станут гораздо длиннее, что увеличит нагрузку на торговый флот. В Средиземном море, например, танкерам с российским дизелем, направляющимся из балтийского порта Приморск в Турцию приходится идти по маршруту, обратном тому, по которому тот же груз доставляется с Ближнего Востока во Францию. По словам Бена Лакока, руководителя отдела нефтяной торговли в Trafigura, ”огромным объемам дизеля предстоит обрести новых покупателей”. ”Мы лишаем нефтяной рынок эффективности, которую он нарабатывал десятилетиями, - объясняет эксперт. - Из-за неэффективности цены будут расти”.

Кроме запрета на морские поставки в силу вступает также ценовой потолок. Российское топливо может законно продаваться по ценам выше предписанных, но только тем компаниям, которые не используются западные финансовые инструменты. Огромное количество танкеров, так называемый теневой флот, был собран как раз с этой целью.

Времени было достаточно

Тем не менее всего этого может оказаться недостаточно для того, чтобы обеспечить российское производство в полном объеме. Лондонское консалтинговое агентство Wood Mackenzie Ltd уверено, что российский экспорт дизеля в текущем квартале упадет на 200 тыс. баррелей по сравнению с последними тремя месяцами 2022 года. Марк Уильямс, директор по исследованиям из отдела краткосрочной переработки и нефтяных продуктов в Woodmac считает, что цены на дизель вырастут, хотя и не до уровней 2022 года, ”когда рынок сошел с ума”. ”Было достаточно времени для того, чтобы обеспечить запасы и найти альтернативных поставщиков”, - отмечает эксперт.

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", указ российского президента Владимира Путина об ответных мерах против введенного странами ЕС и G7 потолка цен на нефть уже вступил в силу с начала этого месяца.