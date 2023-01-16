Все санатории Кавминвод могут быть забронированы на лето уже к марту

16 янв. 15:10

В популярных санаториях Кавказских Минеральных Вод свободных мест на лето может не остаться к марту, предупредили в Ассоциация туроператоров России.

"Эксперты прогнозируют, что к марту до конца 2023 года места в самых популярных здравницах Кавминвод закончатся. У туроператоров могут возникнуть сложности с подтверждением свободных номеров, поскольку процент путевок в санатории, которые полагаются военным и ведомственным сотрудникам с учетом СВО, будет увеличиваться", - отмечается в сообщении АТОР.

Спрос на санаторно-курортный отдых в Кавминводах в 2022 году превысил допандемийные показатели - россияне стали чаще выбирать внутренний туризм, а также совмещать отдых с оздоровлением.

В бюджетных санаториях Кавминвод сутки проживания с лечение стоят 2,5-4,6 тыс рублей с человека при двухместном размещении. В этом году отдых в санаториях региона подорожал на 10-15%.