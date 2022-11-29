При корректировке плана по развитию Кавминвод учтут состояние заповедников

29 ноя. 12:59

Для сохранения природного потенциала курортной территории Кавказских Минеральных Вод необходимо уточнение границ охранных зон и режимов ведения в них хозяйственной деятельности, - считает Счетная палата РФ.

"Зоны горно-санитарной охраны на курортах Кавминвод, установленные постановлением в 1985 году, не пересматривались и нуждаются в актуализации в трех субъектах РФ", - говорится в отчете о результатах выполнения подпрограммы по развитию КМВ госпрограммы "Развитие СКФО", размещенном на сайте Счетной палаты, передает "Интерфакс".

Как полагают аудиторы, это позволит оценить, объективно ли установлены границы, защищающие лечебно-оздоровительные территории, а также поможет решить проблемы с застройкой курортов.

Аудит предполагает комплексное обследование состояния Кавминвод как эколого-курортного региона федерального значения, а также последующую актуализацию границы зон горно-санитарной охраны и режимов хозяйственной деятельности, которая будет проведена на его основе, - отмечается в документе.

Всего в 2016-2021 годах на развитие Кавминвод было направлено более 9 млрд рублей, из которых 7 млрд рублей - из федерального бюджета.

Аппарат полпреда президента РФ в СКФО годом ранее сообщал, что хотя и лечебно-питьевая вода в санаторных учреждениях и питьевых бюветах городов-курортов Кавминвод соответствует санитарным требованиям, состояние источников минвод оставляет желать лучшего и нуждается в мониторинге, а в условиях развивающейся санаторно-курортной отрасли, а также ежегодного прироста населения регион испытывает мощную антропогенную нагрузку. Проблемы создает массовая застройка в зонах горно-санитарной охраны, увеличение объема сточных вод и высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры.

Напомним, Кавминводы охватывают части территорий трех субъектов Северо-Кавказского федерального округа - Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.