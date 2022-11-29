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При корректировке плана по развитию Кавминвод учтут состояние заповедников

При корректировке плана по развитию Кавминвод учтут состояние заповедников

Для сохранения природного потенциала курортной территории Кавказских Минеральных Вод необходимо уточнение границ охранных зон и режимов ведения в них хозяйственной деятельности, - считает Счетная палата РФ.

"Зоны горно-санитарной охраны на курортах Кавминвод, установленные постановлением в 1985 году, не пересматривались и нуждаются в актуализации в трех субъектах РФ", - говорится в отчете о результатах выполнения подпрограммы по развитию КМВ госпрограммы "Развитие СКФО", размещенном на сайте Счетной палаты, передает "Интерфакс".

Как полагают аудиторы, это позволит оценить, объективно ли установлены границы, защищающие лечебно-оздоровительные территории, а также поможет решить проблемы с застройкой курортов.

Аудит предполагает комплексное обследование состояния Кавминвод как эколого-курортного региона федерального значения, а также последующую актуализацию границы зон горно-санитарной охраны и режимов хозяйственной деятельности, которая будет проведена на его основе, - отмечается в документе.

Всего в 2016-2021 годах на развитие Кавминвод было направлено более 9 млрд рублей, из которых 7 млрд рублей - из федерального бюджета.

Аппарат полпреда президента РФ в СКФО годом ранее сообщал, что хотя и лечебно-питьевая вода в санаторных учреждениях и питьевых бюветах городов-курортов Кавминвод соответствует санитарным требованиям, состояние источников минвод оставляет желать лучшего и нуждается в мониторинге, а в условиях развивающейся санаторно-курортной отрасли, а также ежегодного прироста населения регион испытывает мощную антропогенную нагрузку. Проблемы создает массовая застройка в зонах горно-санитарной охраны, увеличение объема сточных вод и высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры.

Напомним, Кавминводы охватывают части территорий трех субъектов Северо-Кавказского федерального округа - Ставропольского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

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