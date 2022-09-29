Баку: Ереван пытается сорвать мирное урегулирование

Армянская сторона совершает свои "традиционные" провокации преднамеренно накануне очередной встречи на высоком уровне, такое заявление распространил МИД Азербайджана.

В нем напоминается, что накануне, как сообщало Минобороны Азербайджана, подразделения ВС Армении обстреляли подразделения азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района из стрелкового оружия различного калибра, в результате азербайджанский военнослужащий был тяжело ранен, а азербайджанская армия приняла адекватные ответные меры.

"Нет сомнений в том, что провокации армянской стороны, которые уже приобрели "традиционный" характер, были совершены преднамеренно накануне очередной встречи на высшем уровне. Напомним, что Армения, нарушив достигнутый 13 сентября этого года в 09.00 режим прекращения огня накануне саммита Организации Договора о коллективной безопасности, намеренно усилив напряженность, продолжала провокации в течение 36 часов. И сейчас, в то время, когда возобновляются контакты между двумя государствами, планируются очередные встречи и накануне визита в регион международных посредников, Армения играет в одну и ту же игру, превращая людей в жертв своей никчемной политики. Очевидно, это очередной повод Армении сорвать процесс переговоров", - отметили в МИД Азербайджана.

В ведомстве призвали Ереван не нагнетать обстановку в регионе и не ставить условия для переговорного процесса, а, наоборот, - прекратить практику обвинений мировой общественности и сесть за стол переговоров.

В МИД обратили внимание на то, что, в отличие от Армении, Азербайджан, выступающий инициатором мирной повестки и активно проводящий крупномасштабные работы по восстановлению и реконструкции, а также открытию транспортных коммуникаций на деоккупированных территориях, не испытывает заинтересованности в создании напряженности в регионе.

"Однако любая провокация против нашей страны будет решительно пресечена", - сказано в заявлении.

Как пояснил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" научный руководитель Центра этнических и международных исследований РФ Антон Бредихин, Армения сейчас максимально желает дистанцироваться от России и перейти на сторону Запада, в том числе - в своей официальной риторике и политике.

"Этим было вызвано и отсутствие армянской стороны на учениях ОДКБ в Казахстане. Ереван желает максимально накалить отношения со стратегическим союзником Москвы - Баку, осуществляет провокации и делает все, чтобы на Южном Кавказе разгорелся новый конфликт, туда зашли войска НАТО и войска США. Ереван прикладывает максимум усилий для того, чтобы создать новую сильную точку конфронтации в регионе", - указал эксперт.

"Так что в данном случае мы видим конкретный западный вектор - по которому, кстати, не движется Азербайджан. Мы видим, что Армения пытается отдалиться от России, это базовая задача, которая реализуется в том числе путем накаления отношений с Азербайджаном", - заключил Антон Бредихин.