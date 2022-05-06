СКФО прирастет новыми центрами медицинского туризма

6 мая. 23:48

На Северном Кавказе продолжится активное развитие медицинского туризма, а ключевой территорией для реализации проекта станут Кавказские Минеральные Воды, - говорится в тексте утвержденной стратегии развития СКФО, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.

"На территории СКФО развитие медицинского туризма предполагает формирование системы специализированных межрегиональных и региональных центров, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь… Ключевой территорией для реализации этого проекта должны стать Кавказские Минеральные Воды. Медицинские и санаторно-курортные учреждения других регионов также могут быть участниками реализации проекта", - говорится в тексте документа, передает ТАСС.

Развитие медицинского туризма будет вестись с учетом уникального природно-климатического потенциала и наращивания действующей санаторно-курортной инфраструктуры, а также инфраструктурных и кадровых ограничений в здравоохранении.

"На первом этапе может произойти объединение действующих медицинских и санаторно-курортных учреждений, учреждений науки, образования с целью формирования направления по медицинской реабилитации. На втором этапе определяются приоритетные территории развития медицинского туризма и формируется система связанных инфраструктурных объектов", - говорится в документе.