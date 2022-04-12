Турция и Армения близки к нормализации отношений

Отношения между Ереваном и Анкарой, находившиеся в тупике долгие годы, переходят в стадию многообещающего диалога. Динамично ведущиеся в последнее время переговоры могут послужить основой для нормализации между Турцией и Арменией, пишет турецкая "Сабах".

В прошлом месяце на встрече в Анталье стороны подтвердили готовность реализовать процесс установления дипломатических отношений без предварительных условий, а также продолжить усилия по нормализации, направленные на открытие границ для торговли между государствами.

Диалог между Анкарой и Ереваном возобновился в прошлом декабре, когда были назначены спецпосланники для обсуждения шагов по нормализации отношений. Этот шаг поддержали как Россия, так и Азербайджан. На прошлой неделе по итогам встречи со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва приветствует курс на нормализацию турецко-армянских отношений, и примирение между двумя странами будет способствовать процветанию региона.

Процесс нормализации начался после того, как в конце прошлого года президент Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Армении Никол Пашинян сделали публичные заявления о готовности к диалогу. После этих заявлений были назначены спецпредставители, которые впоследствии встретились в Москве 14 января и 24 февраля. Была достигнута договоренность продолжить контакты без предварительных условий. С тех пор между Турцией и Арменией начали выполняться рейсы.

На самом деле процесс нормализации восходит еще к 2009 году, когда Турция и Армения подписали мирный договор о восстановлении контактов и открытии границ, но соглашение так и не было ратифицировано. Граница между странами закрыта с 1993 года в ответ на оккупацию азербайджанского Карабаха и семи прилегающих районов армянскими силами.

Турецкая журналистка Нагехан Алчы пишет: "В 2009 году я поехала в Карабах в качестве журналиста, поездила по региону. Я очень хорошо помню, каким отчаянным и одиноким выглядел город Шуша. Когда-то это был самый красивый город региона, а в результате войны он превратился в город-призрак. Теперь, с победой Азербайджана в 44-дневной войны 2020 года, армянские силы потеряли контроль над большей частью этих регионов, и это вернуло Баку ту уверенность, которая была подорвана потерей Карабаха". Но это лишь одна из причин поддержки Азербайджаном процесса нормализации.

"Верю, что открытие границ и нормализация отношений помогут обеим сторонам, особенно Армении, которая не имеет собственного выхода к морю. Печально видеть, что два народа, жившие вместе на протяжении поколений, закрыли свои границы друг для друга. Армяне и турки больше, чем друзья. У нас общая атмосфера, пейзажи, традиции и многое другое. Трагические события 1915 года больше не должны быть препятствием для отношений. Важно сопереживать армянам и разделять их горе, но также необходимо двигаться вперед к дружественному и позитивному будущему для обоих народов", - убеждена Алчы.