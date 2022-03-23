Россия прекратила отгрузку нефти в Новороссийске

23 мар. 14:00

На терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске (Краснодарский край) полностью остановили погрузку нефти - прием в трубопровод пока продолжается, но резервуаров хватит лишь до завтрашнего вечера, после чего отгрузки нефти на терминале компании в марте и апреле могут упасть в пять раз, - рассказал глава КТК Николай Горбань.

"Прием по трубопроводу происходит, но емкости резервуарной у нас осталось только до следующего вечера - завтрашнего дня, сокращение в перспективе для этого и следующего месяца составит практически в пять раз", - отметил глава КТК.

Ранее компания сообщила, что временно выводит из эксплуатации выносное причальное устройство ВПУ-3 из-за смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов, чтобы провести на нем ремонт. Причиной неисправности послужил сильный шторм в Черном море, после которого по результатам проверки двух оставшихся причалов компания была вынуждена приостановить работу и ВПУ-2. По оценке КТК, объем транспортировки нефти из-за остановки двух из трех причалов в ближайшее время может снизиться втрое.

Проведенная инспекция показала, что из-за шторма смещен силовой каркас одного из плавучих шлангов ВПУ-3 - его вывели из эксплуатации для промывки и ремонта, что позволит предотвратить попадание нефти в Черное море.

Также водолазы обследовали морской терминал под Новороссийском и выявили повреждения 9-го и 13-го шлангов ВПУ-2. Повреждения критические, они не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию устройства.