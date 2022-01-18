Домбай: мнения из интернета и реальность

Если летом мы мечтаем поехать в отпуск на море, то представление об идеальном зимнем отдыхе непременно связано с горами. В географически богатой России горнолыжные курорты есть и в Сибири, и на Урале, и на севере, и в центральных областях. Но безусловным лидером горной туристической индустрии России остается Кавказ.

Начать новый 2022 год я решила с красоты, свежести и ярких впечатлений, за которыми отправилась в Карачаево-Черкесию, в одно из самых красивых мест Северного Кавказа – на Домбай. Перед поездкой я прочла в интернете много отзывов об этом курорте, которые сначала повергли меня в шок и уныние. Люди выделяли негативные моменты тут и там. Однако тем интереснее было посмотреть на горнолыжный туризм в России своими глазами. В итоге мой опыт далеко не всегда совпадал с тем, что писали люди в интернете о Домбае.

Интернет: Нет инфраструктуры

Реальность: Домбай – это небольшой поселок, разделенный на несколько частей реками Алибек и Амануаз. Первое, на что я обратила внимание, - большое количество кафе и ресторанов. С голоду здесь точно не умрешь. Цены умеренные, хоть и не низкие. Все-таки это туристический курорт. Еда вкусная, порции большие, обслуживание быстрое. Особенно нам понравились рестораны "Высота 1650" и "У Зули".

Интернет: Нечищеные тротуары, грязь

Реальность: Мы приезжали на неделю, и четыре дня из семи шел сильный снег. Дороги действительно не чистили, но гулять нам это не мешало. После московских тротуаров, обильно посыпанных реагентами, идти по свежему снегу было очень приятно. Особенно нашей собаке, которую мы взяли с собой. В самом поселке продолжается строительство новых домов, от этого в некоторых местах мусор. Но мусорные баки очищали регулярно. Завалов мусора точно нет. Многое зависит от тех же туристов, которым следует следить за собой.

Интернет: Оплата только наличными, навязчивая торговля

Реальность: В магазинах можно расплачиваться не только наличными, но и картой или переводами по мобильному банку. Навязчивости со стороны местных я не заметила. Порадовал рынок с вкусностями, сувенирами и текстилем по очень приятным ценам. Где бы мы еще купили носки из тонкой козьей шерсти, которые вяжут буквально у вас на глазах, за 200 рублей?

Интернет: Нет развлечений

Реальность: Если надоели лыжи и сноуборд, можно покататься на коньках, санках, "ватрушках", снегоходах, записаться на многочисленные экскурсии в соседнюю Теберду или на термальные источники, пешком пройтись по Тебердинскому заповеднику, сходить в одну из многочисленных бань и просто наслаждаться красивыми видами.

Интернет: Плохие подъемники, небезопасные склоны

Реальность: Мы с мужем ехали кататься первый раз, поэтому безопасность была на первом месте. На гору Мусса-Ачитара ведет несколько канатных дорог. От подножья горы до первой станции проложены старая маятниковая канатка и новый комплекс канатных дорог. Далее подъемники открытые. За неделю подъемники несколько раз закрывали из-за метели и снегопада, но на непродолжительное время. Очередей не было. Ограждения есть, но не на всех склонах. Учебные трассы более чем безопасны. Инструкторов много, как и пунктов проката оборудования. Зоны катания среднего уровня пологие и без крутых поворотов, прекрасно подходят для новичков. Чтобы не ехать в толпе, достаточно взобраться на гору пораньше. Цена за суточный скипасс – 2200 рублей. Стоимость проката оборудования на день – 800-1000 рублей. Час работы инструктора стоит от 2000 рублей.

Интернет: Собакам здесь не место

Реальность: Оставить собаку дома на долгое время мы не могли, поэтому решили устроить ей приключение. В интернет-отзывах я читала, что в Карачаево-Черкесии как мусульманской республике собак недолюбливают, поэтому питомцев на Домбай лучше не брать. На деле оказалось, что местные жители и гости были в восторге от нашей собаки. К нам часто подходили с просьбой сфотографировать ее или просто погладить.

Хозяйка квартиры, которую мы снимали, даже не попросила за нее залог.

Интернет: Очень красиво

Реальность: Это правда. Горы влюбляют в себя. В метель они неприступно грозные. В ясную погоду величественно восхитительные. Ночью достают до звезд. Днем прячут верхушки за облаками. Вековые ели качают ветками в такт твоих мыслей. И все вокруг заставляет тебя улыбаться и думать о будущем с чуть большим оптимизмом, чем тебе думалось на равнине.