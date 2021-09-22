Россия будет разрабатывать азербайджано-туркменское месторождение нефти?

Российская нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" планирует принять участие в разработке азербайджано-туркменского нефтегазового месторождения "Достлуг", - заявил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"21 января 2021 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана по совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения "Достлуг" в Каспийском море. НК ЛУКОЙЛ выразила намерение об участии в разработке месторождения "Достлуг" в качестве оператора", - отметил Шахбазов в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль"

Напомним, запасы месторождения "Достлуг" оцениваются в 50 млн т нефти и не менее 30 млрд кубометров газа, добыча его углеводородного сырья может начаться через 3-5 лет после достижения окончательного соглашения между Азербайджаном и Туркменистаном.