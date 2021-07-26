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В Грузии начинаются военные учения НАТО

В Грузии начинаются военные учения НАТО

Сегодня в Грузии стартуют многонациональные военные учения НАТО Agile Spirit 2021 ("Проворный дух").

Учения проводятся под девизом "Сила в партнерстве", они продлятся с 26 июля по 6 августа на пяти локациях, с участием 15 стран-членов и партнеров Альянса.

Всего участие в них будут принимать 700 американских военных, 1 600 грузинских и еще 250 военнослужащих из других стран.

Впервые в рамках многонациональных учений будет совершена воздушно-десантная операция с участие грузинских, британских и польских военных. "Кроме того, на полигоне Сорта будет проведена совместная операция сил специального назначения США, Великобритании, Румынии и Польши", - пишет Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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