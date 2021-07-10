Ташкент намерен соединить Центральную и Южную Азию

Страны Центральной и Южной Азии не связаны надежными транспортными маршрутами, что препятствует их экономическому сотрудничеству. Международная конференция ”Центральная и Южная Азия: региональное взаимодействие. Вызовы и возможности”, которая состоится 15-16 июля в Ташкенте, поможет выработать перспективные направления сотрудничества, сообщает Центр экономических исследований и реформ при администрации президента Узбекистана.

На конференцию пригласили глав государств, правительств и министров иностранных дел стран Центральной и Южной Азии, представителей России, США и Китая, а также международных организаций. Это даст возможность обсудить на высоком уровне конкретные предложения по практической реализации сотрудничества между странами в таких ключевых сферах, как транспорт и логистика, энергетика, торговля и инвестиции, а также культурно-гуманитарные связи, пишет Eureporter.

Региональный приоритет Узбекистана

Новый внешнеполитический курс Узбекистана в отношении соседних стран была намечен президентом страны сразу же после его избрания: приоритет был отдан государствам Центральной Азии. Глава Узбекистана нанес свои первые официальные зарубежные визиты в страны Центральной Азии, а впоследствии инициировал создание формата регулярных консультативных встреч лидеров региона.

В результате за последние четыре года увеличился более чем вдвое - с $2,5 до $5,2 млрд (с Казахстаном в 1,8 раза, Киргизией в пять раз, Туркменистаном в 2,7 раза и Таджикистаном в 2,4 раза). Доля стран ЦА во внешней торговле Узбекистана увеличилась с 10,2% до 12,4%.

Показатели экспорта также выросли почти вдвое, с $ 1,3 млрд до $2,5 млрд долларов, доля стран Центральной Азии в общем экспорте Узбекистана увеличилась с 10,8% до 14,5%. За первые пять месяцев 2021 года объем экспорта в страны ЦА увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля стран ЦА в общем экспорте (без золота) увеличилась на одну пятую.

С ростом товарооборота расширяется инвестиционное сотрудничество, открываются совместные предприятия по производству бытовой техники, автомобилей и текстиля с участием узбекского капитала в странах региона. На узбекско-казахстанской границе началось строительство Международного центра торгово-экономического сотрудничества ”Центральная Азия”, подписаны соглашения о создании ”Узбекско-киргизского инвестиционного фонда” и ”Узбекско-таджикской инвестиционной компании”.

Перспективы сотрудничества между регионами

Центральная Азия - это рынок с населением 75,3 млн человек, общий ВВП которого составляет $300 млрд. Кроме того, темпы роста ВВП в странах ЦА в последние годы были высокими - в среднем 5-7%. В 2020 году общий внешнеторговый оборот стран Центральной Азии составил $ 142,6 млрд, из которых $12,7 млрд или 8,9% приходится на внутрирегиональную торговлю. Этот показатель может быть намного выше, если исключить экспорт сырьевых товаров, которые регион поставляет в третьи страны.

Основные торговые пути стран Центральной Азии ведут на Север. Однако в целях диверсификации внешней торговли перспективным направлением является развитие экономического сотрудничества со странами Южной Азии. Они представляют собой рынок с населением около 1,9 млрд человек (25% мирового населения) и с общим ВВП более $3,3 трлн (3,9% мирового ВВП). Внешнеторговый оборот стран Центральной Азии более $1,4 трлн.

Товарооборот стран Центральной Азии со странами Южной Азии невелик. В 2020 году он составил $4,43 млрд, то есть всего 3,2% от их общего внешнеторгового оборота. При этом внешнеторговый оборот Казахстана составляет 2,3%, Узбекистана - 3,8%, Туркменистана - 3,4%, Таджикистана - 4% и Киргизии - 1%. Между регионами существует нереализованный потенциал торговли в $1,6 млрд, причем экспорт из Центральной в Южную Азию может составлять около $500 млн.

Несмотря на небольшой объем торговли, страны ЦА заинтересованы в реализации крупных инвестиционных проектов с участием стран Южной Азии. Например, Киргизия и Таджикистан реализуют международный проект CASA-1000, который предусматривает строительство линий электропередачи для подачи электроэнергии в объеме 5 млрд. КВт/ч в Афганистан и Пакистан; Туркменистан задействован в строительстве газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) мощностью 33 млрд кубометров газа в год; Казахстан участвует развитии международного транспортного коридора ”Север-Юг”, используя иранский порт Чабахар для увеличения торговли с Индией и другими странами Южной Азии.

Узбекистан прокладывает транспортный путь на Юг

Расширяя сотрудничество со странами Южной Азии, прежде всего, с Афганистаном, Узбекистан открывает новые перспективные рынки и транспортные маршруты. В 2020 году экспорт в Афганистан составил $774,6 млн, в Индию - $19,7 млн и Пакистан - $98,3. Импортируются продукты питания, промышленные товары, а также энергоносители. На Афганистан приходится наибольший объем экспорта из-за его географического положения и его значительной зависимости от импорта продуктов питания, промышленных товаров и энергоресурсов. Узбекистан планирует к 2023 году увеличить годовой объем взаимной торговли с Афганистаном до $2 млрд.

На территории Афганистана планируется реализовать инвестиционный проект - построить линию электропередачи мощностью 500 кВт ”Сурхан - Пули-Хумри”, которая соединит энергосистему Афганистана с единой энергосистемой Узбекистана и Центральной Азии. В настоящее время продолжается реализация проекта строительства железнодорожной линии ”Мазари-Шариф-Герат”, которая станет продолжением железнодорожной линии ”Хайратон - Мазари-Шариф” и сформирует новый трансафганский транспортный коридор. Предусмотрена разработка проекта строительства железной дороги ”Мазари-Шариф – Кабул - Пешавар”, который обсуждался на заседании трехсторонней рабочей группы с участием правительственных делегаций Узбекистана, Пакистана и Афганистана в феврале в Ташкенте. Строительство этой железной дороги значительно сократит время и стоимость перевозки грузов между странами Южной Азии и Европы через Центральную Азию.

Увеличение объемов торговли между странами Центральной Азии и странами Южной и Юго-Восточной Азии во многом зависит от создания надежных транспортных маршрутов для доставки грузов. Проект строительства железной дороги ”Мазари-Шариф – Кабул - Пешавар” играет важную роль для стран регионов, так как позволит им значительно снизить транспортные расходы по доставке грузов на внешние рынки.

Реализация совместных экономических проектов предполагает активное участие Афганистана, который играет роль своеобразного моста между двумя регионами. Но недавние события в Афганистане вносят неопределенность в перспективы реализации международных экономических проектов на его территории. В связи с этим предстоящая международная конференция имеет важное значение с точки зрения укрепления сотрудничества между Центральной и Южной Азией. На нее также приглашены президент Афганистана Ашраф Гани и премьер-министр Пакистана Имран Хан. Если в конференции примут участие представители движения "Талибан" (запрещен в РФ), возможно, и они смогут сыграть свою роль в определении дальнейших перспектив сотрудничества между странами двух регионов.