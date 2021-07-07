Каспийская пятерка подписала Декларацию о защите экологии Каспия

Генпрокуроры России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана сегодня на полях международной конференции прокуроров подписали в Санкт-Петербурге совместную Декларацию об охране окружающей среды и биоресурсов Каспийского моря, сделав акцент в документе на первоочередной характер превентивных мер, направленных на защиту Каспия.

"Каспийское море имеет огромное стратегическое значение для всех пяти государств и связывает территории наших стран в единую экологическую систему", - заявил перед подписанием документа генпрокурор России Игорь Краснов, отметив, что совместная деятельность, которую предусматривает Декларация генеральных прокуроров государств прикаспийского региона о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов Каспийского моря, окажет позитивное влияние.

Проблем на Каспии более чем достаточно - это нефтедобыча и негативные последствия от ее осуществления, выбросы вредных отходов производства, незаконное строительство на прибрежной полосе.

"Эта встреча и подписание документа заложат фундамент для дальнейшего взаимодействия на прикаспийском направлении в пятистороннем формате. Уверен, что оно будет насыщенным и продуктивным", - выразил уверенность Краснов, предложив в начале 2022 года провести встречи на экспертном уровне, чтобы более детально обсудить вопросы сотрудничества в сфере защиты экологии Каспия.