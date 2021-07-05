Нефть вновь ждет война цен?

Война цен может случиться на рынке нефти, если страны ОПЕК+ так и не договорятся о добыче нефти, пишет CNBC.

"В ближайшие сроки отсутствие соглашения, очевидно, будет означать, что все будут вести добычу по своему усмотрению и будут близки к ценовой войне", - считает вице-президент Argus Media по нефтяному сектору на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе Алехандро Барбахоса.

Такого же мнения придерживается стратег RBC Capital Markets Хелима Крофт. По словам аналитика, полный провал переговоров повысит "риск возвращения к сценарию, в котором каждый будет играть за себя". Тогда цены на нефть начнут падать. "Мы не думаем, что это очень вероятно, но исключать такого нельзя", - отметила она.

При этом, отсутствие соглашения между странами ОПЕК+ может, напротив, привести к росту цен на топливо ввиду недостатка предложения, это случится если альянс примет решение сохранить статус-кво. В результате появится угроза для восстановления экономики, добавила Хелима Крофт.

Аналитик предполагает, что нефть не подорожает до $100 за баррель - эта вероятность столь "политически противна" для США, что страна обратится "к ключевым игрокам, чтобы избежать фейерверков" при продолжении переговоров.

На прошлой неделе министры стран ОПЕК+ на протяжении трех дней пытались договориться об уровнях нефтедобычи с августа, а также о продлении действующего соглашения после апреля 2022 года. Соглашение не было достигнуто из-за возражений ОАЭ, где требуют пересмотра параметров соглашения и поддерживают увеличение добычи нефти с августа до конца 2021 года, но не согласны с продлением параметров сделки до конца 2022 года.

Очередной раунд переговоров состоится в понедельник 5 июля.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, на самом деле сейчас, когда цены на нефть уверенно держатся выше $70 за баррель, ценовая война не выгодна совершенно никому из участников сделки с ОПЕК, и стоит ожидать, что рано или поздно стороны достигнут компромисса.

"Основные противоречия сейчас между позициями России и Саудовской Аравии, которые по-разному видят будущее сделки. Саудовская Аравия исходит из необходимости продолжения роста цен на нефть при сохранении текущих уровней добычи. В настоящее время мир начал ощущать определенный дефицит нефти, и саудиты настаивают, что так и надо продолжать, что увеличивать объемы производства ОПЕК+ стоит очень медленно, дабы дефицит сохранялся, а цены росли. Им нужна цена в $80 за баррель и больше", - прежде всего сообщил он.

"Россия, наоборот, слишком большого роста цен не хочет из-за ожидания, что высокая стоимость нефти подстегнет рост добычи у производителей, которые не входят в ОПЕК+, и тогда нам придется уступать им долю на рынке, как это было с 2016 года по начало 2020 года. Поэтому мы говорим, что нужно увеличить объем производства, возможно, даже ускорить расширение квот на добычу. При этом нас устраивает цена в диапазоне $50-60 за баррель – если она упадет в этот коридор, то мы готовы к такому развитию ситуации, так как в России бюджет сверстан с гораздо меньшей стоимостью нефти, чем в Саудовской Аравии. Да, бюджет у нас дефицитный, но пока все сходится и все распланировано", - рассказал Игорь Юшков.

"В итоге сейчас идет определенный торг и давление друг на друга. Вполне возможно, что такие слухи о грядущей ценовой войне провоцируются намеренно, как сигнал, что если оппонент будет давить чрезмерно, тогда сделка с ОПЕК будет разорвана и цены резко упадут вниз. Я думаю, что реально никто соглашение разрывать не хочет, ни Россия, ни Саудовская Аравия, это не более чем часть переговоров. Добывать по максимуму, как это было весной 2020 года, когда возникла угроза переполнения всех нефтехранилищ в мире, никому нет выгоды. Поэтому можно ожидать, что квоты на добычу все-таки будут увеличены, но компромиссно – не так сильно, как хотела бы Россия и не так слабо, как согласна Саудовская Аравия", - ожидает экономист.

"Еще один важный момент состоит в том, что сделка в формате ОПЕК+ по-прежнему выгодна всем ее участникам, и отказываться от нее никто не намерен. Сейчас, конечно, звучат предложения сделку разорвать и отказаться от любых квот, добывать сколько угодно, поскольку цены на нефть установились довольно высокие. Однако надо понимать, что как только произойдет отказ от квот, значительно больше добывать никто не станет, зато цены тут же откатятся к $50 за баррель", - добавил Игорь Юшков.