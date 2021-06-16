Пришло время Транскаспийского газопровода

Транскаспийский газопровод, предусматривающий транспортировку природного газа из Центральной Азии в Европу по Южному газовому коридору, существенно изменит энергетический ландшафт Центральной Азии и Европы, пишут директор программы энергетической безопасности Канадской ассоциации НАТО, американский профессор Роберт М. Катлер и ведущий специалист Центра анализа международных отношений Шахмар Гаджиев в статье для The National Interest.

Транскаспийский трубопровода (TКГ) - наиболее экономически эффективный способ связать богатые энергоресурсами страны Центральной Азии с европейскими рынками. Важность TКГ заключается в изменении энергетического ландшафта Центральной Азии. Ранее сохранялось два основных препятствия на пути к реализации проекта: спор о границах между пятью прикаспийскими государствами, а также позиция Ирана и России, согласно которой любые проекты в Каспийском море должны быть согласованы всеми прикаспийскими государствами.

Однако за последние четыре года в регионе Каспийского моря и на Южном Кавказе произошли заметные изменения. После двадцати лет переговоров, 21 августа 2018 года, лидеры пяти прикаспийских государств - Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, России и Ирана - подписали Конвенцию по правовому статусу Каспийского моря. Вслед за этим Азербайджан и Туркменистан открыли новую страницу в двусторонних отношениях, кульминацией чего стал подписанный в январе 2021 года Меморандум о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении месторождения, названного Азербайджаном "Кяпаз", а Туркменистаном - "Сардар". Стороны договорились называть месторождение "Достлуг", что в переводе на русский означает "дружба". Также в конце 2020 года был завершен амбициозный проект строительства Южного газового коридора для поставки природного газа из Азербайджана в Европу.

Основные препятствия на пути строительства ТКГ теперь преодолены. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря предусматривает возможность для стран-участниц прокладывать подводные трубопроводы без предварительного одобрения остальных прикаспийских стран. Однако официально в Москве и Тегеране утверждают, что строительство подводного трубопровода все-таки должно быть согласовано между всеми прикаспийскими государствами. Они ссылаются на Рамочную конвенцию по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранскую конвенцию), подписанную в ноябре 2003 года.

Азербайджано-туркменский меморандум о взаимопонимании по совместной разведке морского месторождения "Достлуг" открыл новые возможности для энергетического сотрудничества на Каспии, вселяя надежды на реализацию ТКГ. Строительство ЮГК было завершено Азербайджаном, и с января по апрель 2021 года в Европу было поставлено 954 млн кубометров азербайджанского газа. Крупнейшим импортером стала Италия (734 млн кубометров), а оставшиеся объемы были поставлены в Грецию (128 млн кубометров) и Болгарию (92 млн кубометров). ТКГ также считается частью расширения Южного газового коридора на восток, увеличивая в будущем пропускную способность ЮГК.

Соглашение между Туркменистаном и Азербайджаном создаст основу для транспортировки туркменских энергоресурсов через энергетическую инфраструктуру Азербайджана. Экспорт природного газа и сырой нефти с этого морского месторождения на Запад был бы экономически оправдан, и, следовательно, продвижение ТКГ должно быть в интересах как Туркменистана, так и Евросоюза. Газопровод позволит диверсифицировать географию поставок для Туркменистана и предоставит европейским потребителям доступ к огромным запасам энергоресурсов Центральной Азии.

Экспорт газа играет решающую роль в социально-экономическом развитии Туркменистана. Национальная программа развития нефтегазового комплекса страны направлена на увеличение годовой добычи природного газа до 250 млрд кубометров, из которых более 70% будет идти на экспорт. У Туркменистана не так много возможностей для диверсификации экспортных маршрутов. Туркменский газ экспортируется в основном в Китай по трубопроводу "Центральная Азия - Китай". По итогам января 2021 года Туркмения экспортировала в Китай 2,786 млрд кубометров газа, что составило почти 60% поставок трубопроводного газа. В 2020 году по трубопроводу "Центральная Азия - Китай" в Китай поступило более 39 млрд кубометров природного газа.

Россия была крупнейшим покупателем туркменского природного газа до аварии на газопроводе в 2009 году. Впоследствии "Газпром" частично возобновил закупки, но в 2016 году прекратил покупать туркменский газ. В 2019 году "Газпром" заключил контракт на закупку природного газа у Туркменистана сроком на пять лет, но в объеме до 5,5 млрд кубов в год. Снижение продаж газа ударило по экспортным доходам Туркменистана. Задержка в строительстве трубопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) стала еще одной проблемой для страны, поэтому отсутствие диверсифицированных экспортных маршрутов действительно представляет собой серьезную проблему для экспорта туркменского газа.

Недавний рост цен на природный газ на мировом рынке свидетельствует о важности этой проблемы. Завершение строительства Южного газового коридора из Азербайджана в Италию должно побудить Туркменистан и Европу к дальнейшему продвижению TКГ. Доставка природного газа на запад через существующую энергетическую инфраструктуру Азербайджана была бы экономически выгодной, поскольку могла бы снизить высокую зависимость Ашхабада от нескольких экспортных маршрутов.

Меморандум, подписанный Азербайджаном и Туркменистаном, открыл новую эру сотрудничества в сфере энергетики на Каспийском море. Это сотрудничество может создать основу для TКГ, а также укрепить энергетическую безопасность в регионе. События в Европе делают решающим фактором диверсификацию маршрутов и источников поставок газа. ЕС и США следует использовать эту возможность, чтобы усилить поддержку участия Туркменистана в ЮГК. К тому же, в Соединенных Штатах есть закон, позволяющий Госдепу оказывать материальную помощь в реализации проекта.

По итогам Второй Карабахской войны Азербайджан изменил геополитический расклад в регионе. Теперь открытие транспортного сообщения и укрепление региональной экономической интеграции имеют большое значение для укрепления мира и развития региона. Проект строительства TКГ обладает важным потенциалом для укрепления мира, безопасности, экономического сотрудничества и развития на Южном Кавказе. В то же время он поможет удовлетворить потребности ЕС в энергии наиболее экономичным способом и без нарушения принципов "Зеленого пакта" Европы. Кроме того, TКГ позволит Армении покупать газ у Туркменистана; в качестве альтернативы, поставки в Армению могут осуществляться через территорию Грузии, если ТКГ будет построен по установленному маршруту Азербайджан – Грузия - Турция.