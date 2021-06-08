Павел Завальный: водородное топливо - "наше все", несмотря на его опасность

Об опасности и перспективах производства и экспорта водородного топлива рассказал, выступая на форуме "Примаковские чтения", председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

"Мы еще с этим водородом намучаемся и в части транспортировки, и в части производства, и использования. Начиная с того, что он очень опасен - водород в три раза опаснее, чем метан во всех смыслах", - заявил Завальный, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

При этом спикер подчеркнул, что развитие водородной энергетики - это "наше все". Он напомнил, что Россия обладает 25% всех мировых запасов метана, а получение водорода из метана - самый выгодный способ.

Водородная энергетика - перспективный рынок, кроме того этот вид топлива считается одним из самых экологически чистых.

Спрос на водород пока не превышает 70 млн т из-за того, что производство дорого. Россия планирует заняться производством водорода, интерес к российский проектам уже проявляют европейские компании.

Концепция развития водородной энергетики может быть принята в России в ближайшие месяцы.