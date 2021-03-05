Грузия открылась для граждан Средней Азии

Грузия возобновила авиасообщение с Туркменистаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, сообщает пресс-служба правительства страны.

По решению межведомственного координационного совета, граждане вышеуказанных стран имеют право въехать в Грузию при наличии отрицательного теста на коронавирус, который был сделан за 72 часов до прилета, а на третий день они обязаны сделать повторный тест за свой счет.

Напомним, что в список стран, граждане которых могут въезжать на территорию Грузии по ПЦР-тесту, также входят Россия, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан и Беларусь, страны ЕС, Швейцария, Норвегия, Израиль, США, Великобритания, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Бахрейн и Турция.