Грузинская оппозиция угрожает бойкотом муниципальных выборов

Если власти Грузии не дадут свободу политзаключенным, оппозиция может использовать бойкот выборов в органы местного самоуправления как один из способов продвинуть свою позицию, сообщил один из лидеров партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава.

Он пояснил, что участие в выборах в момент, когда лидеры политических партий находятся под арестом, станет фарсом, пишет Sputnik Грузия.

Угулава сообщил также, что оппозиция отвергает предложение правящей партии "Грузинская мечта" расценивать итоги предстоящих выборов в органы местного самоуправления как плебисцит. Кроме того, добавил он, в любом случае, чтобы избежать фальсификаций, как на внеочередных выборах, так и во время плебисцита, необходимо реформировать ЦИК и выпустить на свободу политических заключенных, иначе доверия к Центризбиркому не будет.