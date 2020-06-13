Кого не пустят в Евросоюз

Евросоюз откроется с 1 июля. Сначала в ЕС допустят только туристов из стран с низким уровнем заражения Covid-19. Пограничные ограничения, которые в блокируют все поездки без уважительной причины в 30 европейских государств, начнут отменяться. Forbes в материале Europe Travel Bubble: EU Opens Borders Only To Safe Covid-19 Countries July пишет, что после окончания всех пограничных проверок внутри ЕС к концу июня, отдых в Европе станет доступен. Но допускаться в ЕС будут только международные путешественники, прибывающие из стран с низким риском, сопоставимыми мерами по охране здоровья и безопасности.

”Хотя нам всем придется сохранять осторожность, настало время предпринять конкретные меры для снятия ограничений в отношении стран, где уровень заболеваемости аналогичен уровню в ЕС, а также для возобновления визовых операций”, - заявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон.

Если члены ЕС примут рекомендации, Европа станет недоступной для путешественников из многих стран. По крайней мере, на первом этапе.

Критерий для стран, которые получат зеленый свет 1 июля, определяется уровнем заболеваемости Covid-19. Решая, каких туристов допускать, членам ЕС настоятельно рекомендуется использовать в качестве руководства данные ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ).

Принятие решения о том, приветствуются ли отдыхающие из конкретной страны, зависит от следующих факторов:

- Насколько в стране ситуация с Covid-19, аналогична средней по странам ЕС и Шенгенской зоны. Особенно с точки зрения количества новых случаев Covid-19 и тенденции возникновения новых инфекций.

- Реакции сектора здравоохранения страны на Covid-19, включая необходимое тестирование, отслеживание контактов, сдерживание, лечение и отчетность.

Оценка риска со стороны ЕЦПКЗ определяется количеством заболевших на 100 тыс. человек, а также общей тенденцией инфицирования. Для 28 стран ЕС и Шенгенской зоны это число ниже 20. ”Тенденции к снижению заболеваемости наблюдаются и сохраняются практически во всех государствах-членах”, - говорится в документе агентства. Великобритания также отмечает нисходящий тренд. Польша и Швеция - единственные страны ЕС, которые еще не достигли пика вируса. В Швеции контрольный показатель превышает 100 случаев на 100 тыс. жителей. В США средний показатель по стране составляет около 350. Это почти наверняка не позволит американским путешественникам отправиться в Европу в июле.

ЕС планирует сначала ослабить ограничения на поездки для стран с аналогичными уровнями распространения коронавируса. Информационная панель ВОЗ по Covid-19 показывает, что в Европе в среднем заболевает 200 человек в день, в США - 5200; в западной части Тихого океана (Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, Япония и т. д.) -275; в Юго-Восточной Азии - 184; в Африке- 884. Таким образом, это дает представление о том, какие страны могут получить одобрение в первую очередь.

ЕС хочет сохранить гибкий подход к открытию границ для отдыхающих. Если ситуация в сфере здравоохранения в стране ухудшится, запрет на поездки будет введен вновь. И граждане этой нации больше не будут приниматься.

Кроме того, отдельным путешественникам также может быть запрещен въезд. ”Есть возможность ввести ограничения на поездки для конкретной страны, если критерии не будут выполнены, - говорится в руководстве. - Государства-члены могут по-прежнему отказывать во въезде лицам, не являющимся гражданами ЕС и представляющим угрозу для общественного здравоохранения, даже если они приезжают из страны, ограничения для которой были сняты”.

ЕС рекомендует странам-членам отменить с 1 июля ограничения на поездки для Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Черногории, Северной Македонии и Сербии, ”поскольку эпидемиологическая ситуация там похожа или лучше, чем в ЕС”.