Юсиф Абдуллаев: Связи России и Азербайджана в экономике находятся в прекрасном состоянии

Россия проводит на этой неделе в Санкт-Петербурге крупнейший международный экономический форум ПМЭФ-2024. В число его участников традиционно входит представительная азербайджанская делегация. "Вестник Кавказа" побеседовал с исполнительным директором Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) об экономических контактах двух стран.

- Как бы вы оценили текущий уровень экономических отношений России и Азербайджана?

- На диалоге "Россия-Азербайджан", прошедшем в рамках ПМЭФ-22024, на сходный вопрос модератора я ответил односложно: прекрасные. Я считаю, что российско-азербайджанские экономические связи действительно находятся в прекрасном состоянии и имеют стратегический характер. И это было закреплено документально в феврале 2022 года, когда наши президенты подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, выведшую весь комплекс отношений между Азербайджаном и Российской Федерацией на новый уровень.

По всем направлениям российско-азербайджанское экономическое сотрудничество сейчас нарастает – и товарооборот, и инвестиционные потоки в обе стороны. Абсолютно все в плюсе, что обеспечивается серьезной, кропотливой работой по реализации потенциала взаимодействия между двумя государствами. Я бы хотел отдельно отметить "дорожную карту", подписанную в январе текущего года – она охватывает конкретный план мероприятий практически по всем направлениям и сферам совместной деятельности двух стран и предусматривает конкретные действия.

Российская Федерация остается лидирующей страной-импортером нашего ненефтяного и негазового экспорта, что тоже очень важно.

- Что происходит в инвестиционной сфере взаимодействия России и Азербайджана?

- С инвестиционной точки зрения азербайджанские компании очень хорошо себя чувствуют в Российской Федерации. Российские компании инвестируют в производство практически во всех районах Азербайджана. Я хотел бы отметить инвестиции в открытие сервисного центра "КамАЗа" на освобожденных территориях, это важное направление для республики. Мы получаем российские инвестиции и в агропромышленный комплекс, и в промышленное производство.

Совместно с российским бизнесом азербайджанские предприниматели реализуют огромное количество проектов, и статистика показывает, что их число растет. Буквально несколько недель назад была подписана "дорожная карта" между Государственным агентством по продвижению развитая экономических зон Азербайджанской Республики и "Химградом" Республики Татарстан о создании совместного индустриального парка в Азербайджане. Знаменитая российская компания "Абрау-Дюрсо" инвестировала в завод "Шеки Шараб" в городе Шеки и стала его собственником и владельцем легендарной марки вина "Агдам".

- Что делает Азербайджан для формирования привлекательного инвестиционного климата?

- Действительно, инвестиционный климат Азербайджана очень хороший. Создана великолепная и конкурентоспособная инфраструктура для того, чтобы инвестор чувствовал себя комфортно – действуют индустриальные зоны и индустриальные парки. Успешно функционирует свободная экономическая зона "Алят", уникальная тем, что кроме уголовного законодательства, никакое другое там не применяется, поскольку это специальная экспортноориентированная зона.

На освобожденных территориях с января 2023 года для открытия бизнеса предоставляются налоговые льготы на протяжении первых 10 лет работы в Карабахе и Восточном Зангезуре. Мы рады, что российские компании активно участвуют в возрождении освобожденных территорий: поступило более 20 обращений из РФ по строительным, инфраструктурным и промышленным направлениям восстановления Карабаха.

- Как вы оцениваете сегодняшний форум ПМЭФ-2024?

- Мы видим ПМЭФ как уникальную площадку, где мы можем встретиться практически со всеми нашими российскими партнерами, с кем работаем – это и государственные институты, и частные компании. Вместе мы сверяем часы и смотрим, что сделано, а что еще предстоит сделать, чтобы довести то или иное дело до успешного конца.