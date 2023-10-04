Мэтью Брайза: Азербайджан добился грандиозного успеха в Карабахе

Экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза рассказал о причинах негативной реакции Запада на антитеррористическую операцию Азербайджана в Карабахском экономическом районе и перспективах отношений Баку с европейскими странами.

С момента восстановления конституционного строя Азербайджана на всей территории Карабахского экономического района страны Запада публикуют заявления, противоречащие их собственным интересам на Южном Кавказе. Евросоюз активно наращивает энергетическое сотрудничество с Азербайджаном, но в то же время еврочиновники позволяют себе совершенно несправедливые антиазербайджанские формулировки в оценках итогов антитеррористической операции 19-20 сентября. США, претендуя на роль равноудаленного посредника, ничего не говорят о территориальной целостности Азербайджана. В чем тут дело? И как будут развиваться на практике, а не на словах, отношения Запада с Баку? Об этом "Вестник Кавказа" поговорил с экс-послом США в Азербайджане Мэтью Брайзой.

- Прежде всего, как вы сами оцениваете итоги антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахе?

- Я считаю, что операция Азербайджана в Карабахском экономическом районе две недели назад стала грандиозным успехом, прежде всего в военном смысле. Баку достиг своей цели – ликвидировал армянские незаконные вооруженные формирования в этом районе Азербайджана и положил конец сепаратистскому проекту в Карабахе, создававшему большие проблемы. Сепаратисты отказывались взаимодействовать с азербайджанским правительством, что задерживало и подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и демаркацию азербайджано-армянской границы. На мой взгляд, сепаратисты были препятствием и для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который хотел бы подписать мирный договор с президентом Ильхамом Алиевым.

Главари армянской общины Карабаха, похоже, хотели только войны. Среди них были целые группы словно бы оставшихся в прошлом людей, которые не смогли смириться с реальностью поражения. Что ни день, то им хотелось новой войны, к которой они постоянно готовились. Теперь, когда сепаратизма больше нет, мне кажется, открылась прямая дорога к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Это может произойти до конца текущего года.

К сожалению, в Армении все еще есть противники мира. Мы читали о том, что российско-азербайджанский патруль был обстрелян снайперами в Карабахе, а на границе тоже снайпер с армянской стороны убил азербайджанского военного. Тем не менее, я считаю, что сейчас впервые у руля всех процессов встали силы, которые хотят подписания мирного соглашения.

Стоит добавить, что Азербайджан не только восстановил суверенный контроль над Карабахом, но и избежал, насколько это было возможно, жертв среди мирного населения и разрушений гражданской инфраструктуры – поэтому надо говорить и о грандиозной победой Азербайджана в гуманитарном смысле тоже.

- На ваш взгляд, почему среди оценок западных политиков преобладал негатив, а в лучшем случае звучали нейтральные формулировки?

- Изначально негативные оценки антитеррористической операции Азербайджана западными политиками были ожидаемы. В конце концов, на протяжении десятков лет на Западе превалировала точка зрения армян – начиная еще с того момента, как в Азербайджанской ССР начались попытки отделения Карабаха и передачи его в состав Армянской ССР. Тогда в далеких Соединенных Штатах лозунги сепаратистов звучали впечатляюще: какая-то группа населения внутри Советского Союза хочет независимости. С этого момента риторика армянской стороны доминировала. Поэтому сейчас Ереван смог обеспокоить весь мир возможными последствиями операции Азербайджана.

На Западе не оценивают ситуацию во всей ее полноте. Например, не учитывают, что карабахские армяне отказывались вести диалог с азербайджанским правительством. Вместо этого они завозили все больше оружия, все больше мин, укрепляли свои военные позиции и готовились к очередной войне. Они не хотели признавать поражение и соблюдать режим прекращения огня после Карабахской войны. Азербайджанская сторона видела, что применение силы – это единственный способ предотвратить риски разрастания ситуации в крупномасштабную войну. Но международное сообщество всего этого не замечает и полагает, что армяне – жертвы, а Азербайджан применил военную силу. Поэтому в течение двух недель мы слышим негативные заявления, в особенности из Европы.

Но эта точка зрения уже меняется по мере того, как западные репортеры и обозреватели посещают Карабах. Там они видят, что Азербайджан не причинил вреда мирному населению, гражданской инфраструктуре и объектам культуры, что Баку хочет возвращения местных жителей. Шарль Мишель на прошлой неделе объявил, приветствуя помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна, что пришло время двигаться в сторону мирного договора. Поэтому риторика сейчас будет меняться с деструктивной на более правдивую.

- Будет ли Запад как-либо изменять отношения с Азербайджаном в практической плоскости, или же негатив останется только на уровне риторики?

- На мой взгляд, в практическом плане ухудшения отношений ждать не приходится. Мы видим, что Баку провел электричество в Ханкенди, обеспечил людей водой и газом, призывает армянское население вернуться в Карабах и снова жить рядом с азербайджанцами как соседи. Мне кажется, все это укрепляет и повышает репутацию Азербайджана. Отношения между Азербайджаном и США и ЕС, я уверен, будут расти, расширяться и углубляться. У ЕС и Азербайджана уже тесные отношения в сфере энергетики.

Показывая, что действует гуманно, опираясь на свои традиции этнического и религиозного разнообразия, Азербайджан поднимет международный престиж, и это приведет к более тесному взаимодействию с ним западных стран в экономике, политике и сфере безопасности. Конечно, существуют провокаторы, которые не хотят, чтобы это произошло, но они ничего не смогут противопоставить фактам позитивной работы Баку с армянским населением.

- Каков настрой США и ЕС во взаимодействии с Азербайджаном?

- США и ЕС заинтересованы в конструктивных и взаимовыгодных отношениях с Азербайджаном. Мы связаны десятками лет сотрудничества в сфере нефтяных и газовых поставок, а также в области безопасности. Именно Гейдар Алиев позвонил послу США Россу Уилсону 12 сентября 2001 года после терактов в Вашингтоне и Нью-Йорке и предложил наземное, морское и воздушное пространство Азербайджана для того, чтобы ответить на эти теракты. Коридор, предоставленный Азербайджаном, стал одним из трех путей, по которым США достигали Афганистана во время операции в Афганистане по принуждению к миру, которая была направлена на уничтожение и подавление террористов.

Я надеюсь в дополнение к традиционным контактам в энергетике увидеть более широкое бизнес-сотрудничество, особенно между ЕС и Азербайджаном (потому что ЕС гораздо ближе, чем США).