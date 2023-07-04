Фархад Мамедов: Войска Армении в Карабахе мешают урегулированию

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В интервью "Вестнику Кавказа" глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов рассказал о перспективах урегулирования отношений Азербайджана и Армении.

В этом году, благодаря установке в Лачинском коридоре азербайджанского пограничного пункта пропуска и официальному признанию Арменией территориальной целостности Азербайджана, армяно-азербайджанское урегулирование продвинулось далеко вперед по ключевому вопросу закрытия сепаратистского проекта в Карабахе. Ереван больше не провозит контрабандой в Карабахский экономический район Азербайджана оружие и боевиков, не выдвигает территориальных претензий к Баку и постепенно обрывает контакты с сепаратистами. О том, в каком состоянии сегодня находится процесс нормализации отношений Азербайджана и Армении, "Вестник Кавказа" побеседовал с главой Центра исследований Южного Кавказа Фархадом Мамедовым.

- Можно ли назвать признание Арменией Карабахского экономического района частью азербайджанских территорий началом тропы к финальному решению армяно-азербайджанской проблемы?

- Это принципиальная часть вопроса, крайне важная для Азербайджана. В то же время, мы должны понимать, что премьер-министр Армении Никол Пашинян высказал эту мысль с предварительным условием - Ереван стремится к тому, чтобы диалог между Баку и карабахскими армянами проходил при участии международных посредников. Азербайджан с этим условием не согласен, поскольку данный вопрос является его внутренним делом.

Тем не менее, пространство для маневра у армянской стороны сковывается. Кристаллизовался проект мирного договора, инициатором которого была азербайджанская сторона, он основан на пяти принципах.

- Каковы эти пять принципов?

- В число принципов мирного договора входят: взаимное признание территориальной целостности, невмешательство во внутренние дела, решение проблем мирным путем, начало демаркации и делимитации границы без применения силы, а также разблокировка коммуникаций на основе суверенитета стран.

Главные ожидания армянской стороны на переговорах сейчас - обеспечение безопасности территории Армении при помощи гарантов мирного договора, отвод войск на определенных участках границы и международный формат переговоров Баку и карабахских армян.

- Азербайджан согласен на международный формат?

- Нет, он считает этот вопрос своим внутренним делом. У Баку есть претензии к Еревану, в частности, в том, что армянские власти продолжают незаконно держать свои войска в зоне временного размещения российских миротворцев, обеспечивает их финансово и ресурсно. Баку считает такие шаги главным препятствием к урегулированию отношений.

- Стоит ли ожидать требуемого Ереваном отвода войск?

- Азербайджан это тоже не приемлет. Особенно на той границе, которая сформировалась после войны 2020 года. Более 600 км этой границы ранее были оккупированы армянскими силами, а после освобождения этих территорий Армения заявила, что считает отдельные участки на границе "оккупированными Азербайджаном".

Баку не собирается отводить войска и готов проводить делимитацию границы только на основе сформировавшихся реалий. Конструктивность Азербайджана заключается в том, что Армения может разместить на своей территории различные мониторинговые миссии для демаркации границы.

- Ведется ли со стороны Баку работа для интеграции карабахских армян в азербайджанское правовое поле?

- Со стороны Азербайджана на уровне президента и главы МИД высказываются гарантии прав и безопасность карабахских армян. Есть препятствие на пути заключения мирного соглашения и реинтеграции карабахских армян - пребывание армянских вооруженных сил в Карабахе.

К сожалению Армения на протяжении 2,5 лет не занималась подготовкой почвы для неизбежной реинтеграции армян Карабахского экономического района. Пашинян только в этом в мае заявил о признании Ереваном территорией Азербайджана площади в 86 тыс км. Представители правящей партии Армении вроде бы заняли линию "отделение во имя спасения", но при этом понятие "этническая чистка" не сходит с языка Пашиняна и секретаря Совбеза Армена Григоряна.

Поэтому на сегодня нужно говорить о том, что только когда вооруженные силы Армении и тяжелые вооружения будут выведены и прекратятся провокации против военных Азербайджана, карабахские армяне смогут получить все полагающиеся им права и свободы азербайджанских граждан.

Реинтеграция - это очень сложный процесс, учитывая что была долгая война и большие потери. Поэтому, чем раньше мы ее запустим, тем она будет эффективнее.