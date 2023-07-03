Армянский депутат в ПА ОБСЕ: Армения признает Карабах азербайджанским

Опубликовано: 23:25, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Армения полностью признает территориальную целостность Азербайджана. Об этом напомнила, выступая в ПА ОБСЕ, депутат армянского парламента Мария Карапетян.

Ереван признает территориальную целостность Азербайджанской Республики, включая и Карабахский экономический район. Такое заявление на заседании Комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среды сделала член делегации армянского парламента в организации Мария Карапетян.

Оно размещено на сайте Нацсобрания Армении.

"Желала бы коснуться ситуации на Южном Кавказе. Армения и Азербайджан ведут мирные переговоры. Цель, которую преследует Армения в этих мирных переговорах, - подписание мирного договора, по которому Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга на основе их международно признанных границ"

– Мария Карапетян

Депутат подчеркнула, что армянская сторона признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический район АР.

Кроме того, политик подчеркнула, что сегодня, после всех сложностей, пережитых народами Южного Кавказа за последние десятилетия, существует историческая возможность для установления мира между Ереваном и Баку.