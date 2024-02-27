Од чершенбеси 2024: как отмечают Огненный вторник в Азербайджане

Второй из вторников перед Новрузом – Од чершенбеси, или Вторник огня – празднуют сегодня в Азербайджане. Обязательная традиция – разжигание и прыжки через костры, дающие очищение.

Жители Азербайджана сегодня, 5 марта, отмечают Од чершенбеси, или Вторник огня. Это второй по счету вторник из череды Вторников перед Новрузом.

В Огненный вторник принято разжигать высокие костры и прыгать через них, чтобы очиститься и подготовиться к приходу весны и нового года – Новрузу.

Люди поздравляют друг друга с праздником, произнося "Од чершенбениз мубарак" и "Од чершенбениз мубарак олсун".

Ранее, 27 февраля, в Азербайджане отметили Су чершенбеси – Вторник воды. Впереди Вторник ветра Йел чершенбе (12 марта) и Вторник земли Торпаг чершенбеси (19 марта). А 20 марта наступит Новруз.

Показываем фото праздничных костров в Азербайджане.