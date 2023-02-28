Од чершенбеси 2024: Огненный вторник наступил в Азербайджане

Второй вторник перед Новрузом отмечают сегодня, 5 марта, в Азербайджане. Од чершенбеси, или Вторник огня, – день, когда просыпается вторая (после воды) стихия – огонь.

В Азербайджане сегодня празднуют Од чершенбеси. Это второй из четырех праздничных вторников перед Новрузом, который в 2024 году отмечают 20 марта.

Новруз – день наступления весны и нового года. Четыре вторника перед Новрузом – дни, когда поочередно пробуждаются стихии. Сначала просыпается вода – это Су чершенбе. А сегодня восстал после зимы огонь. Далее просыпается воздух (ветер) в Йел чершенбеси (12 марта), и завершает череду праздничных вторников Вторник земли Торпаг чершенбеси (19 марта).

Традиции Од чершенбеси

Главное в этот день – это огонь, который воплощается в свечах и кострах.

Костры разжигают во дворах по всей стране, как в центре столицы – Баку, так и в самых отдаленных селах. Через костер принято прыгать: считается, что огонь очищает человека, забирая все его беды и грехи. Прыжков лучше сделать не один, а три или семь.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тушить такой костер водой нельзя: обычно дожидаются, пока он потухнет сам, а потом уносят пепел подальше от домов, ведь в нем остались все прежние невзгоды.

Свечи в Огненный вторник зажигают и ставят в окнах. Существует поверье, что во вторники перед Новрузом духи предков приходят к потомкам. Если они видят зажженные свечи, то радуются и благодарят детей и внуков. А если в окнах темно, а очаг холоден, то духи могут уйти навсегда.

Поздравления в Огненный вторник

Чтобы поздравить с Од чершенбеси на азербайджанском языке, надо сказать "Од чершенбениз мубарак!" или "Од чершенбениз мубарак олсун!".