Од чершенбеси 2024: Огненный вторник наступил в Азербайджане

В Азербайджане сегодня празднуют Од чершенбеси. Это второй из четырех праздничных вторников перед Новрузом, который в 2024 году отмечают 20 марта.
Новруз – день наступления весны и нового года. Четыре вторника перед Новрузом – дни, когда поочередно пробуждаются стихии. Сначала просыпается вода – это Су чершенбе. А сегодня восстал после зимы огонь. Далее просыпается воздух (ветер) в Йел чершенбеси (12 марта), и завершает череду праздничных вторников Вторник земли Торпаг чершенбеси (19 марта).
Традиции Од чершенбеси
Главное в этот день – это огонь, который воплощается в свечах и кострах.
Костры разжигают во дворах по всей стране, как в центре столицы – Баку, так и в самых отдаленных селах. Через костер принято прыгать: считается, что огонь очищает человека, забирая все его беды и грехи. Прыжков лучше сделать не один, а три или семь.
Тушить такой костер водой нельзя: обычно дожидаются, пока он потухнет сам, а потом уносят пепел подальше от домов, ведь в нем остались все прежние невзгоды.
Свечи в Огненный вторник зажигают и ставят в окнах. Существует поверье, что во вторники перед Новрузом духи предков приходят к потомкам. Если они видят зажженные свечи, то радуются и благодарят детей и внуков. А если в окнах темно, а очаг холоден, то духи могут уйти навсегда.
Поздравления в Огненный вторник
Чтобы поздравить с Од чершенбеси на азербайджанском языке, надо сказать "Од чершенбениз мубарак!" или "Од чершенбениз мубарак олсун!".