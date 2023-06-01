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Лучшие фото мая: День Победы, столетие Гейдара Алиева, сирень в Москве

"Вестник Кавказа"
День Победы и цветущая сирень, столетие Гейдара Алиева и фестиваль воздушных змеев: представляем фото самых ярких моментов мая.

Теплый май был богат на события: в Москве отпраздновали День Победы, столетие со дня рождения Гейдара Алиева и День независимости Азербайджана.

Прошло множество интересных и ярких мероприятий, таких как выставка творческих работ дипломатов и фестиваль воздушных змеев.

И, конечно, как всегда в мае, город украсился цветущей сиренью.

Представляем самые красивые фото мая-2023.

Торжественный прием в банкетном зале ‟Европейский‟ в честь 100-летия Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Торжественный прием в банкетном зале ‟Европейский‟ в честь 100-летия Гейдара Алиева
Празднование Дня Победы в Парке Горького
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Празднование Дня Победы в Парке Горького
Открытие выставки ‟В России часть моей души‟ в Совете Федерации
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки ‟В России часть моей души‟ в Совете Федерации
Девушка на фоне цветущей вишни в Парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Девушка на фоне цветущей вишни в Парке Музеон
Праздничные флаги и украшения ко Дню Победы на площади Дорогомиловская застава
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги и украшения ко Дню Победы на площади Дорогомиловская застава
Сирень у здания МГУ на Воробьевых горах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Сирень у здания МГУ на Воробьевых горах
Открытие фотовыставки возле ТАСС к 100-летию Гейдара Алиева
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие фотовыставки возле ТАСС к 100-летию Гейдара Алиева
Посетители на открытии выставки ‟Краски мира‟
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетители на открытии выставки "Краски мира"
Празднование 85-летия народной артистки СССР Светланы Адырхаевой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Празднование 85-летия народной артистки СССР Светланы Адырхаевой
Посетительница Фестиваля ‟Пестрое небо‟ в Царицино
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетительница Фестиваля "Пестрое небо" в Царицино
Открытие выставки ‟Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство‟
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки ‟Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство‟
Девушка на фоне праздничных флагов и выставки ко Дню Победы в парке Победы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Девушка на фоне праздничных флагов и выставки ко Дню Победы в парке Победы
Яблони на Хитровской площади
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Яблони на Хитровской площади
Торжественный прием в банкетном зале ‟Европейский‟ в честь Дня независимости Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Торжественный прием в банкетном зале ‟Европейский‟ в честь Дня независимости Азербайджана
Празднование дня Победы в Парке Горького
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Празднование дня Победы в Парке Горького
Туристы фотографируются с сиренью у здания МГУ на Воробьевых горах
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Туристы фотографируются с сиренью у здания МГУ на Воробьевых горах
Абхазия. Псырцха
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Абхазия. Псырцха
Открытие в московской библиотеке этнографии недели Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие в московской библиотеке этнографии недели Азербайджана
Здание МИД РФ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Здание МИД РФ
Как прошел фестиваль воздушных змеев в Москве?

Как прошел фестиваль воздушных змеев в Москве?

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