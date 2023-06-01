Лучшие фото мая: День Победы, столетие Гейдара Алиева, сирень в Москве

День Победы и цветущая сирень, столетие Гейдара Алиева и фестиваль воздушных змеев: представляем фото самых ярких моментов мая.

Теплый май был богат на события: в Москве отпраздновали День Победы, столетие со дня рождения Гейдара Алиева и День независимости Азербайджана.

Прошло множество интересных и ярких мероприятий, таких как выставка творческих работ дипломатов и фестиваль воздушных змеев.

И, конечно, как всегда в мае, город украсился цветущей сиренью.

Представляем самые красивые фото мая-2023.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Торжественный прием в банкетном зале ‟Европейский‟ в честь 100-летия Гейдара Алиева © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Празднование Дня Победы в Парке Горького © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки ‟В России часть моей души‟ в Совете Федерации © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Девушка на фоне цветущей вишни в Парке Музеон © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Праздничные флаги и украшения ко Дню Победы на площади Дорогомиловская застава © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Сирень у здания МГУ на Воробьевых горах © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие фотовыставки возле ТАСС к 100-летию Гейдара Алиева © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетители на открытии выставки "Краски мира" © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Празднование 85-летия народной артистки СССР Светланы Адырхаевой © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетительница Фестиваля "Пестрое небо" в Царицино © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие выставки ‟Гейдар Алиев – 100. Личность. Эпоха. Искусство‟ © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Девушка на фоне праздничных флагов и выставки ко Дню Победы в парке Победы © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Яблони на Хитровской площади © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Торжественный прием в банкетном зале ‟Европейский‟ в честь Дня независимости Азербайджана © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Празднование дня Победы в Парке Горького © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Туристы фотографируются с сиренью у здания МГУ на Воробьевых горах © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Абхазия. Псырцха © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Открытие в московской библиотеке этнографии недели Азербайджана © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Здание МИД РФ