Август 2023 года выдался жарким, не только в прямом, но и в переносном смысле. Месяц был насыщен деловыми и развлекательными событиями, от Урбан Форума до фестиваля "Цветочный джем". Представляем самые яркие фото августа-2023.

Последний месяц лета завершился, но в памяти все еще свежи воспоминания об августовских событиях.

Это и яркие праздники, например, фестивали "Цветочный джем", Дни Индии и "Афрофест" в Москве. И серьезные деловые мероприятия, такие как Урбанистический форум 2023. И выставки – "Ювелирное искусство Бурятии" в Музее Востока. И просто острые впечатления, вроде прыжка с тарзанки в Сулакском районе.

Представляем подборку лучших фотографий августа-2023.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Московский урбанистический форум. Площадка в Лужниках © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Крестный ход от Ильинки до Красной площади на день ВДВ и Ильи-пророка © Фото: Егор Тихонов/ "Вестник Кавказа". Прыжок с тарзанки в Сулакском каньоне в Дагестане © Фото: Дарья Мелехова / "Вестник Кавказа". Скульптура орла в Железноводске © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Дни Индии в Москве © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Туристы на Кремлевском проезде в Москве © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Московский урбанистический форум. Площадка в Зарядье © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетители фестиваля Афрофест в Москве © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Московский урбанистический форум. Площадка в Гостином дворе © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Горожане на площадке фестиваля "Цветочный джем" у здания Библиотеки им.Ленина © Фото: Дарья Мелехова / "Вестник Кавказа". Курортный парк в Кисловодске © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Арбузный сезон в ГУМе © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Выступление группы барабанщиков "Нобуси" программы "Чеховский фестиваль на улицах Москвы" © Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа". Вид на ночной Тбилиси © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Посетительница на открытии выставки "Ювелирное искусство Бурятии" в Москве © Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа". Анталия © Фото: Дарья Мелехова / "Вестник Кавказа". Люди купаются в открытых купальнях с минеральной водой в Пятигорске © Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Московский урбанистический форум. Площадка в Лужниках