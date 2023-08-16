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Рекордный Московский урбанистический форум проходит в Москве

"Вестник Кавказа"
Москва принимает грандиозный Мосурбанфорум. Он проводится уже в 12-й раз на 4 площадках. Даты проведения МУФ-2023 – с 1 августа по 10 сентября. Показываем на фото, что происходит на площадках урбан форума в Лужниках, Гостином дворе и парке Зарядье

XII Московский урбанистический форум проходит в российской столице. Он станет крупнейшим за всю свою историю.

МУФ-2023 проводится с 1 августа по 10 сентября на 4 площадках (открываются в разные дни):

  • Зарядье,
  • Лужники,
  • Манеж,
  • Гостиный двор.

Кроме того, в разных местах по всей Москве действует еще 21 площадка в рамках проекта "Неспальный район".

"Вестник Кавказа" делится самыми интересными фото с площадок

Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Гостином дворе
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Гостином дворе
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Гостином дворе
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Зарядье
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Гостином дворе
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Гостином дворе
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Зарядье
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Зарядье
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Гостином дворе
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Гостином дворе
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Зарядье
Московский урбанистический форум
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
Свадьба, холи, танцы, йога - все это на фестивале «День Индии» в Москве.

Свадьба, холи, танцы, йога - все это на фестивале «День Индии» в Москве.

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