Москва принимает грандиозный Мосурбанфорум. Он проводится уже в 12-й раз на 4 площадках. Даты проведения МУФ-2023 – с 1 августа по 10 сентября. Показываем на фото, что происходит на площадках урбан форума в Лужниках, Гостином дворе и парке Зарядье
XII Московский урбанистический форум проходит в российской столице. Он станет крупнейшим за всю свою историю.
МУФ-2023 проводится с 1 августа по 10 сентября на 4 площадках (открываются в разные дни):
- Зарядье,
- Лужники,
- Манеж,
- Гостиный двор.
Кроме того, в разных местах по всей Москве действует еще 21 площадка в рамках проекта "Неспальный район".
"Вестник Кавказа" делится самыми интересными фото с площадок
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Гостином дворе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Гостином дворе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Гостином дворе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Гостином дворе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Гостином дворе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Гостином дворе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Гостином дворе
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Площадка в Лужниках