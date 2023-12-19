Зима в Кутаиси: когда ехать и чем заняться

Зима в Кутаиси немного отличается от зимы в столичном Тбилиси. Расскажем, чем заняться в Кутаиси в зимние месяцы, стоит ли встречать Новый год и Рождество во втором по площади городе Грузии, чего ждать от зимы в Кутаиси в целом и куда можно поехать в праздничный уикенд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кутаиси - идеальное место для зимнего отдыха в Грузии, чтобы захватить как прогулки по городу, так и поездки к природным достопримечательностям, а при удачных погодных условиях даже съездить на горнолыжный курорт в Сванетии.

Зачем ехать в Кутаиси зимой?

Помимо православных рождественских традиций и празднования Нового года, зимой в городе проводятся культурные мероприятия, а в декабре еще даже устраиваются винные фестивали. Зима - это хорошее время, чтобы обойти кутаисские кофейни, бары и музеи. Сильных холодов в Кутаиси не бывает, так что пребывание на свежем воздухе также будет комфортным. Монастыри вблизи Кутаиси продолжают принимать посетителей, а большинство природных достопримечательностей, включая пещеры и каньоны, остаются открытыми всю зиму. Хотя большая часть туристических маршрутов в горах Грузии зимой недоступна, дорога в Местию остается открытой, а из Кутаиси по-прежнему можно посетить Сванетию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кутаиси идет снег?

Раньше снег в невысокогорных частях Грузии выпадал чаще, теперь осень покидает эти края с большей неохотой. В прошлом году зима пришла довольно поздно, поэтому большая часть горнолыжных курортов страны не работала в полную силу до конца января. Но зима 2023/24 внушает любителям снежных пейзажей больше надежды, поскольку уже в ноябре выпадал снег. По сравнению с Тбилиси застать снег в Кутаиси шансов больше, поскольку тает он не сразу. В прошлом году в Кутаиси был сильный снегопад в феврале, а несколько лет назад снег выпадал в декабре, в середине января и даже в марте. В целом в Новый год температура воздуха в Кутаиси ожидается в пределах +8...+17 градусов тепла.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ехать ли в Кутаиси на Новый год?

По сравнению с Тбилиси встреча Нового года в Кутаиси проходит не так масштабно. Однако здесь по-прежнему проводятся праздничные вечеринки и другие мероприятия. Новогодние салюты здесь также устраиваются, город к празднику украшают гирляндами, а у здания театра на главной городской площади устанавливают большую ель. Праздничные украшения в Кутаиси зажигают с середины декабря, а убирают их уже после 19 января. Большинство новогодних огней сосредоточено в районе вокруг Центрального парка.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Движение транспорта на главной площади перекрывают, там звучит живая музыка, устраиваются представления, а также ведется обратный отсчет до полуночи. Местные жители запускают фейерверки и хлопушки. Салют лучше всего смотреть перед собором Баграти и на смотровой площадке архитектурного комплекса Мцване Квавила. До 31 декабря в Кутаиси проходит рождественская ярмарка и праздничные световые шоу. А в день Рождества Христова, которое отмечают в Грузии 7 января, в Кутаиси можно посмотреть или даже присоединиться к рождественскому шествию "Алило".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В каком месяце лучше ехать в Кутаиси?

Кутаиси расположен в Западной Грузии, а климат этой части сильно отличается от восточного. Из-за близости к черноморскому побережью, субтропического климата и более высокой влажности зима в Кутаиси наступает немного позже, чем в Тбилиси.

Декабрь в Кутаиси часто ощущается как продолжение осени, особенно первая половина месяца. Температура остается умеренной, а воздух, как правило, довольно сухой. В городе и за его пределами, особенно в Цхалтубо, осеннюю листву еще можно найти вплоть до середины декабря. Холодно не бывает до второй или третьей недели декабря, но в этом году резкое похолодание случилось в ноябре, декабрь пока что тоже прохладнее, чем обычно. Ожидается, что в горах будет много снега, в Кутаиси возможно будет дождливо. В декабре здесь уже прошли зимние винные фестивали.

в Кутаиси часто ощущается как продолжение осени, особенно первая половина месяца. Температура остается умеренной, а воздух, как правило, довольно сухой. В городе и за его пределами, особенно в Цхалтубо, осеннюю листву еще можно найти вплоть до середины декабря. Холодно не бывает до второй или третьей недели декабря, но в этом году резкое похолодание случилось в ноябре, декабрь пока что тоже прохладнее, чем обычно. Ожидается, что в горах будет много снега, в Кутаиси возможно будет дождливо. В декабре здесь уже прошли зимние винные фестивали. Январь приносит в Кутаиси морозные утра и прохладные вечера, но небо остается ясным. Январь в Кутаиси подходит для коротких зимних вылазок на природу и других видов активного отдыха. В этом месяце много государственных праздников, когда некоторые музеи закрываются, это стоит иметь в виду при планировании поездки.

приносит в Кутаиси морозные утра и прохладные вечера, но небо остается ясным. Январь в Кутаиси подходит для коротких зимних вылазок на природу и других видов активного отдыха. В этом месяце много государственных праздников, когда некоторые музеи закрываются, это стоит иметь в виду при планировании поездки. Февраль - это обычно самый холодный месяц в Кутаиси. Температура падает, небо приобретает преимущественно серые оттенки, а дни кажутся очень короткими. Из-за относительно высокой влажности в Кутаиси будто бы даже холоднее, чем на самом деле, в этом смысле есть большая разница с Тбилиси, где зимой воздух более сухой. Посещение Кутаиси в феврале подойдет только для короткой остановки в городе перед тем, как отправиться на один из лыжных курортов, но более длительную поездку стоит перенести на более приятный месяц.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем заняться в Кутаиси зимой?

Посмотреть рождественское шествие

Шествие "Алило" - это одна из грузинских рождественских традиций, которая проходит в Тбилиси, Кутаиси и других городах и крупных селениях по всей стране. Тысячи людей, некоторые из которых одеты в традиционные наряды, идут по улицам с грузинскими флагами, распятиями и иконами. Участники шествия собирают в деревянную повозку, запряженную ослами и буйволами, еду, одежду и другие пожертвования, чтобы раздать их нуждающимся детям. В Кутаиси "Алило" проводится каждый год 7 января, начинается шествие обычно в 11 часов утра у мэрии Кутаиси. Участники шествия идут по улице Палиашвили через мост Руставели до площади Победы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Посмотреть на зимние пейзажи

Даже если в Кутаиси нет снега, а новогоднее настроение без него не приходит, в окрестностях Кутаиси есть масса возможностей увидеть заснеженные пейзажи. Снег в Сванетии начинает выпадать уже в середине октября. Великолепные зимние пейзажи можно увидеть также в горах Имерети и Раче. Гелатский монастырь, один из четырех объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Грузии, расположен в 9 км от Кутаиси. От него можно дойти к еще одному монастырю в Моцамете, более тихому и уютному. Но зимой для этого понадобится водонепроницаемая обувь. До Гелатского монастыря из центра Кутаиси ходят маршрутки, также можно заказать такси или поехать с экскурсионным туром.

Съездить в каньоны и пещеры около Кутаиси

Каньон Мартвили, расположенный в 50 км от Кутаиси, радует зеленой листвой в течение декабря и января. Как и водопад Кинчха, каньон Окаце, пещера Прометея и пещера Сатаплия, Мартвильский каньон открыт круглый год. Однако каньон Окаце при морозах могут закрывать, а поездка на лодке в пещеру Прометея может не состояться, если уровень воды слишком низкий. Часто устраиваются экскурсию, охватывающие почти все эти локации. Также зимой можно съездить в пещерный монастырь Вардзию.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Погреться в горячих источниках

Хотя в самом Кутаиси нет термальных источников, как в Тбилиси, поблизости есть природные термальные и серные источники, в том числе в Саирме, Нокалакеви и Цхалтубо. Из Кутаиси можно доехать до фотогеничных серных бассейнов, расположенных недалеко от города Вани в селе Дишахо.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Закупиться на Зеленом базаре

Открытый каждый день кутаисский Зеленый базар - один из самых интересных фермерских рынков Грузии. Зимой ассортимент не такой богатый, как в другие времена года, но рынок по-прежнему очень фотогеничен. Зимой здесь можно купить тыквы любого цвета, размера и формы, морковь, яблоки, мандарины, лимоны и домашние вина. Стоит также присмотреться к сухофруктам, орехам, специям, солениям и вареньям.

Посетить музеи

На те зимние дни, когда погода пасмурная, можно оставить городские музеи: Государственный исторический музей, Национальный музей воинской славы, Музей грузинского спорта, галерея Давида Какабадзе, дом-музей Захария Палиашвили и музей фото-кинохроники.