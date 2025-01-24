Землетрясения на Санторини: что и почему происходит на греческом острове?

3 февраля власти Греции закрыли школы и перевели экстренные службы в режим повышенной готовности на острове Санторини, одном из самых популярных среди туристов островов. Там опасаются мощного землетрясения, которое может произойти в ближайшие дни. Что случилось на Санторини, насколько опасно сейчас на острове и какова вероятность катастрофы?

Что происходит на Санторини?

С 1 февраля греческий остров Санторини пережил около 300 землетрясений с интервалом в несколько минут. Местные сейсмологи сообщают, что мощность землетрясений в Греции нарастает: несмотря на то, что магнитуда большинства толчков не превышает 4,5 баллов, некоторые доходят до 4,7-4,9 баллов.

К счастью, на данный момент на острове никто не пострадал, а геологические изменения ограничиваются небольшими оползнями. Тем не менее власти предпринимают всё возможное, чтобы подготовится к более масштабному землетрясению: школы были закрыты до пятницы, 7 февраля, местных жителей призывают не собираться большими компаниями в закрытых пространствах, а владельцев отелей - слить воду в бассейнах, чтобы снизить риск возможных повреждений. В свою очередь местные жители и туристы спешат побыстрее покинуть греческий остров в Эгейском море.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как ощущается землетрясение в 4-5 баллов?

Зачастую землетрясения в 4 балла ощущаются лишь теми, кто находится в непосредственной близости от эпицентра. В основном, при землетрясении в 4 балла люди чувствуют, как трясётся земля, а те, кто спит, могут проснуться от толчков. Обычно землетрясения длятся 30-40 секунд, и при силе в 4 балла, разрушений инфраструктуры и природных объектов не следует.

Землетрясение в 4,7-5 баллов ощущается гораздо ярче. При такой интенсивности толчков кажется, что земля уходит из-под ног. При пятибалльном землетрясения разрушения инфраструктуры возможны, однако происходят они редко.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На данный момент, магнитуда самого сильного землетрясения на Санторини, которое было зафиксировано 4 февраля, составила 5 баллов.

Где находится Санторини?

Греческий остров Санторини или Тира расположен в южной части Эгейского моря (Средиземное море) и входит в архипелаг Киклады. Расстояние от Санторини до материковой Греции составляет 200 км, а до Турции - 272 км. Толчки, которые ощущают жители Санторини, также фиксируются на соседних островах Аморгос и Иос.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Санторини и туризм

Санторини - одно из главных туристических направлений Греции, ежегодно остров посещают почти 3,5 млн туристов. Греческий остров Санторини - самый популярный в Средиземном море и в качестве летнего направления занимает первую строчку среди жителей 47 стран мира, в первую очередь европейских, а также США. Количество российский туристов на Санторини значительно упало за последние несколько лет: по последним имеющимся данным в 2022 году остров посетили чуть более 36 тысяч граждан России.

В последние годы Санторини, население которого около 15-20 тысяч человек, переживает проблемы, связанные с чрезмерным туризмом. Местные власти опасаются, что из-за огромного количества туристов будут разрушены уникальная природа, архитектура и культура острова. В пиковые дни высокого летнего сезона Санторини посещают до 17 тысяч человек ежедневно. С ноября по март на Санторини - низкий сезон из-за сильных ветров, поэтому сейчас на острове мало туристов.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Вулканы Санторини

Остров со знаменитыми бело-голубыми домами, на самом деле, вулкан, притом активный, хотя и спящий. Взрыв вулкана Санторин, результате которого остров приобрёл нынешнюю форму полумесяца, произошел около 3,5 тысяч лет назад. Считается, что извержение Санторина стало одной из причин упадка средиземноморских цивилизаций бронзового века. В последний раз извержение на Санторини было зафиксировано в середине прошлого века, и с тех пор вулкан ”спит”.

С 29 января греческие сейсмологи фиксируют умеренную сейсмо-вулканическую активность внутри кальдеры (котловины вулкана) Санторини, при этом эпицентр нынешних землетрясений в Эгейском море фиксируется ближе к вулкану Колумбо, тоже активному и подводному, который находится в 8 километрах от популярного греческого острова.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Почему Санторини трясет?

Несмотря на умеренную вулканическую активность, по словам местных сейсмологов, подземные толчки на Санторини, количество которых с 1 января превысило 500, связаны не с вулканами, а с движением тектонических плит: Африканской под Эгейскую. Именно за счет этого движения и образовалась Эгейская вулканическая дуга, на которой находится Санторини. В настоящее время эпицентр толчков в Эгейском море фиксируется около небольшого и необитаемого острова Анидрос. Турецкие сейсмологи уверены, что происходящее на Санторини связано с активностью вулкана, извержение которого маловероятно, но не исключено.

Почему жители Санторини покидают остров?

Греческие сейсмологи считают нынешнюю сейсмоактивность на Санторини минимальной, однако, по словам местных жителей, ничего подобного они в своей жизни не испытывали, поэтому предпочитают эвакуироваться. За прошедшие три дня почти две трети тех, кто живёт на Санторини, около 10 тысяч человек, покинули остров, несмотря на призывы властей сохранять спокойствие. При этом местные жители высоко оценивают усилия руководства острова по предотвращению катастрофы, в том числе организацию экстренных рейсов и размещение дополнительного контингента спасателей. Волонтеры, работающие на острове, отмечают, что впервые власти работают на опережение, а не разбираются с последствиями природной катастрофы.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что будет с Санторини?

К сожалению, ученые не могут сказать наверняка, закончатся ли нынешние толчки без серьезных разрушений или приведут к более крупному землетрясению.

По словам греческих сейсмологов, 5-балльное землетрясение, которое случилось днём 4 февраля, возможно, было основным, но не исключено, что серия землетрясений на Санторини будет продолжаться еще долго, пока силы, действующие на тектонические плиты, не исчерпают себя.

Турецкие сейсмологи считают, что нынешняя активность в Эгейском море может привести либо к появлению нового вулкана в 50-60 километрах от Санторини, либо к крупному землетрясению с последующим цунами, последствия которых могут затронуть кроме Санторини также Пелопоннес, восточное побережье Турции и окружающие его острова.