Заброшенный Иджеван – родина Никола Пашиняна

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Армянский город Иджеван сегодня известен как малая родина премьер-министра Никола Пашиняна. Сегодня это малоприметный районный центр, который может быть интересен любителям армянской глубинки, а также приятно удивить любителей острых ощущений.

Подобно многим городам Армении, Иджеван расположен у подножья горного хребта. Издревле это место было промежуточной остановкой на пути следования торговых караванов с запада на восток и обратно.

Гостиничный и ресторанный комплекс "Иджеван" (Охраняется)

В центре города, на улице Ереванян, буквально в двух шагах от здания мэрии расположен внушительный по своим масштабам гостиничный комплекс, который более двух десятков лет стоит заброшенным.

Что было?

Строительство гостинцы "Иджеван" велось с конца 1970-х. Решение о возведении комплекса, который включал в себя апартаменты, ресторан, а также малый кинотеатр было обусловлено тем, что после обретения статуса города, Иджеван стал рассматриваться как потенциальный курорт. Тягаться с условиями отдыха в Джермуке он не мог, однако богатая лесная фауна, чистый высокогорный воздух и местность, в которой расположен Иджеван, способствовало тому, чтобы районный центр обзавелся несколькими рекреационными зонами. Пейзажи Иджеванского горного хребта и по сей день нивелируют виды типовых советских хрущевок, которые на фоне гор смотрятся почти симпатично.

Что стало?

Гостиница "Иджеван" закрылась в 1997 году по причине значительно падения спроса на отдых. Но пустовать она стала за два года до закрытия. Спустя 10 лет здание было приватизировано, однако никаких работ по его демонтажу или реконструкции не проводилось. Основное здание стоит без окон, в помещениях гуляет ветер. Округлое помещение ресторана также пустует, мебели давно нет, а на стенах плесень. Особую опасность вызывает регулярное подтопление цокольных помещений, в результате чего, фундамент вот уже много лет пребывает в ветхом состоянии. Ввиду внушительных масштабов, здание может обрушиться на городскую мэрию.

Колесо обозрения (Не охраняется)

По дороге в город, на въездном участке главной городской улицы Ереванян, одиноко стоит заброшенное колесо обозрения.

Что было?

Поскольку Иджеван в советский период был городом районного значения, в рамках программы по его благоустройству, в середине 1980-х было принято решение о строительстве парковой зоне на набережной реки Агстев. Комплекс должен был включать в себя аллею, несколько зданий, предположительно кафе, и величественное колесо обозрение, с которого открывался вид на весь город.

Что стало?

Когда именно остановился аттракцион неизвестно. Его нынешнее состояние максимально унылое, поскольку конструкция прогнила и может разрушиться. Местность вокруг нее также заброшена и не расчищена, кроме того, аварийное колесо никак не огорожено. Часть металлических кабинок украдена охотниками за металлом, а в ветреную погоду конструкция издает громкий скрежет. Удивительно, почему власти города до сих пор не демонтировали опасное сооружение, которое "встречает" гостей Иджевана своими депрессивным видом.

Фото из соцсетей

Недостроенная иджеванская канатная дорога (Не охраняется)

На улице Спандаряна, недалеко от транспортного кольца стоит недостроенный павильон иджеванской канатной дороги.

Что было?

Проект канатной дороги предполагал строительство типового фуникулера от улицы Спандаряна в направлении густонаселенных районов, раскинувшихся на улице Мехрабяна. Кроме того, проект преследовал цель упростить перемещение граждан через сеть узких улочек, которые превалируют на правом берегу реки Агстев.

Что стало?

Точное число остановок и станций фуникулера неизвестно, поскольку проект так и не был реализован. Павильон на улице Спандаряна был заброшен и никак не огражден. Сегодня это относительно монолитное сооружение, которое облюбовали местные дети, превратив его в небезопасную игровую площадку. Помещения пусты, нет никаких намеков на то, что проект может быть возобновлен. Местность вокруг брошенного павильона постепенно засоряется бытовыми отходами. Без крыши, без окон и дверей павильон больше похож на руины былой цивилизации.