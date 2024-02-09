Вахтанг Чабукиани — "горный орел", создавший грузинский балет

10 лет Вахтанг Чабукиани танцевал главные партии в Ленинградском театре оперы и балета, потом много лет выступал и ставил спектакли в Тбилисском театре оперы и балета, руководил его балетной труппой. Расскажем, где и у кого учился танцовщик, какие балеты принесли ему известность и почему его называли "горным орлом".

Как Вахтанг Чабукиани пришел в балет?

Вахтанг Чабукиани родился 12 марта 1910 года в Тбилиси в бедной многодетной семье. С девяти лет мальчик подрабатывал в мастерской, где делали игрушки. Однажды он принес заказ в балетную школу Марии Перини, увидел танцующих детей и захотел учиться с ними. Перини — выпускница балетной школы Королевского театра оперы и балета в Турине — больше десяти лет была ведущей солисткой Тбилисского театра оперы и балета. В 1916 году она открыла первую в Грузии балетную школу, которая сначала была частной, а с 1920 года стала работать при театре оперы и балета. 13-летнему Вахтангу удалось поступить в школу, занятия у Перини продолжались около двух лет. О своем первом педагоге танцовщик отзывался так:

Она отличалась большой человеческой теплотой и добротой, и поэтому в каждом из ее учеников живет теплая память о ней.

Среди учеников Перини были Нина Рамишвили, Илико Сухишивили, Елена Чикваидзе, Мария Бауэр, Елена Гварамадзе, другие известные артисты балета.

В 1924 году Чабукиани стал стажером Тбилисского театра оперы и балета. Вскоре на гастроли в грузинскую столицу приехали артисты Ленинградского государственного академического театра оперы и балета (нынешнего Мариинского) Елена Люком и Борис Шавров, Вахтанг побывал на их выступлении и решил учиться дальше. Осенью 1926 года он отправился в Ленинград, поступил сначала на вечерние курсы при хореографическом училище (теперь это Академия русского балета имени Вагановой), а потом перешел на дневное отделение, учился у известного танцовщика, педагога и хореографа Владимира Пономарева. В 1929 году на выпускном экзамене Чабукиани исполнил главную партию в хореографическом этюде, который постановил сам.

Чабукиани — танцовщик

После окончания училища Чабукиани поступил в труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета и сразу стал получать сольные партии: например, вальс в "Щелкунчике" Чайковского он танцевал со своей ровесницей и недавней выпускницей училища Галиной Улановой. В 1930 году молодому артисту доверили уже партии Зигфрида в "Лебедином озере" Чайковского и Базиля в "Дон Кихоте" Минкуса. Эти и другие главные партии Чабукиани исполнял с Еленой Люком, выступление которой так запомнилось ему в Тбилиси, Ольгой Иордан, Наталией Дудинской. А с Татьяной Вечесловой он в 1933-м побывал на гастролях во многих крупных городах США. О своем партнере балерина говорила так:

Казалось, ему подвластно все. Иногда создавалось ощущение, что на сцене не один, а два Вахтанга, до того стремительно мелькала его фигура в поворотах.

Еще Вечеслова вспоминала прыжки Чабукиани, которые многие сравнивали с полетом орла, и признавалась, что, "танцуя рядом с ним, дожидаясь своего выхода за кулисами, забывала обо всем, смотря на него, завороженная силой его могучего таланта".

Чабукиани — балетмейстер

Дебютом Чабукиани-постановщика стал балет "Мзечабуки" ("Солнечный юноша") на музыку Андрея Баланчивадзе. Премьера первого грузинского национального балета состоялась в декабре 1936 года в Тбилисском государственном театре оперы и балета имени Палиашвили. В июне 1938-го в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени Кирова была показана вторая редакция — уже под названием "Сердце гор", и главную партию в этих спектаклях исполнил сам Чабукиани.

Следующей его постановкой стал балет "Лауренсия" по пьесе Лопе де Вега "Фуэнте овехуна" ("Овечий источник") на музыку Александра Крейна. Премьера состоялась в марте 1939-го в Кировском театре, и в том же году исполнители главных партий Дудинская, Чабукиани и Вечеслова стали заслуженными артистами РСФСР.

В феврале 1941 года Чабукиани вместе с Владимиром Пономаревым представил в Кировском новую редакцию "Баядерки" Минкуса, кардинально переосмыслив партию военачальника Солора: раньше она была пантомимной, а в новой постановке стала танцевальной. Изменился и характер Солора: из героя-любовника он превратился в сильного и мужественного воина. Эту редакцию "Баядерки" до сих пор ставят в театрах, а танцовщики для своих концертных выступлений выбирают номера, поставленные Чабукиани.

В 1940 году танцовщик стал заслуженным деятелем искусств РСФСР, а в 1941-м получил Государственную премию СССР.

Как Чабукиани создал грузинскую балетную школу?

Когда началась Великая Отечественная война, он не уехал в эвакуацию вместе с труппой Кировского театра, а вернулся в Тбилиси и стал солистом и руководителем балетной труппы театра имени Палиашвили. Там он делал свои версии классических балетов и вместе с грузинскими композиторами создавал оригинальные балеты по мотивам грузинского фольклора. В 1946 году состоялась премьера "Сказания о Тариэле" на музыку Шалвы Мшвелидзе, годом позже впервые был показан балет "Синатле" ("Свет") Григория Киладзе, а в 1949-м — "Горда" Давида Торадзе. Чабукиани стал народным артистом Грузинской ССР и СССР, получил еще две Государственные премии, а за балет "Отелло", поставленный в 1957 году на музыку Алексея Мачавариани, был отмечен Ленинской премией.

У Чабукиани сохранялись творческие связи с Ленинградом. С артистами Кировского театра, вернувшегося из эвакуации, он выступал в пяти майских программах 1944 года. 30 мая и 1 июня 1948 года в Большом зале филармонии прошли творческие вечера танцовщика, в которых участвовали и его недавние коллеги, и Вера Цигнадзе, его главная партнерша по тбилисской сцене. В марте 1960 года в Кировском театре состоялась премьера второй редакции "Отелло".

Результатом сотрудничества Чабукиани с Большим театром стала постановка "Лауренсии". На премьере в феврале 1956 года он танцевал с Майей Плисецкой и Раисой Стручковой, а в 1963-м, когда ГАБТ возобновил этот спектакль на сцене Кремлевского дворца съездов, выступал с Ниной Тимофеевой.

Карьеру танцовщика Чабукиани завершил в 1968 году, в мае 1971-го поставил в Тбилиси последний большой балет — "Гамлет" на музыку Реваза Габичвадзе, а в 1973-м покинул свой пост в театре имени Палиашвили.

Чабукиани — педагог

С 1951 по 1973 год Чабукиани руководил Тбилисским государственным хореографическим училищем и преподавал там классический танец, в 1965-1970 годах также возглавлял балетмейстерское отделение Тбилисского государственного театрального института имени Руставели. Среди его учеников — народная артистка России, многолетняя прима Мариинского театра Ирма Ниорадзе, народный артист России, всемирно известный танцовщик и балетмейстер Игорь Зеленский, народный артист Грузии, бывший солист театра имени Палиашвили Владимир Джулухадзе. Чабукиани умер 6 апреля 1992 года в Тбилиси, он похоронен в Пантеоне грузинских писателей и общественных деятелей Мтацминда.

Как в Грузии сохраняют память о Чабукиани?

В Тбилиси открыт мемориальный дом-музей Вахтанга Чабукиани, его имя получило Тбилисское хореографическое училище. В 2010 году, в честь столетия балетмейстера, Михайловский театр в Петербурге восстановил "Лауренсию". В 2014-м этот балет в белорусском Большом театре поставила худрук балетной труппы театра имени Палиашвили Нино Ананиашвили, а 2016 году по ее инициативе на тбилисскую сцену вернулась "Горда".