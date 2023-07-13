В Турции нашли место первой битвы Македонского с персидским войском

Тысячелетия назад в Малой Азии на территории нынешней Турции произошла битва при Гранике. Прошлогоднее открытие привело к возрождению интереса к этому древнему сражению. Сейчас битва при Гранике снова привлекла к себе внимание ученых. Расскажем, где, когда и почему произошла битва при Гранике, а также что обнаружили археологи на ее месте.

Это было лишь первое из ряда столкновений между Александром Македонским и персидской империей Ахеменидов, но оно стало ключевым на пути к завоеваниям полководца.

Каков контекст битвы при Гранике?

В битве при Гранике в 334 году до н. э. Александр Македонский впервые выступил против могущественной Персидской империи. В жизни Александра, который теперь считается одним из самых выдающихся исторических личностей, в то время был переломный момент. Тогда он только начинал свой путь, а вся слава за победы в сражениях и основание множества Александрий была впереди. Он стал царем Македонии только в октябре 336 года до н. э. в возрасте всего 20 лет, так что на тот момент Александр правил всего около года и восьми месяцев. Хотя у него уже были за плечами военные победы, их было очень мало по сравнению с будущими завоеваниями.

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Персидской империей правил Дарий III из династии Ахеменидов. Персидская империя тогда простиралась от побережья Анатолии до реки Инд и была крупнейшей и сильнейшей на тот момент. В Анатолии персидской армией командовали сатрапы Арсит и Арсам, наемник Мемнон Родосский и зять Дария III Митридат. Почему Александр хотел завоевать Персию? О его личных причинах историки спорят, но идея похода на восток витала в Македонии уже долгое время. Скорее всего, Александр хотел сделать то, чего от него ждут, добившись славы и утолив свои амбиции. К тому же, на протяжении столетий персы удерживали территории, где жили греки, например, анатолийское побережье. Александр Македонский хотел "освободить" эти города, хотя не все их жители этого хотели. Многие из тех, кого Александр встретил на поле боя, сражаясь за персов, были греками, как и он сам, но выступавшими в качестве наемников за Персидскую империю.

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Что произошло во время битвы при Гранике?

В мае 334 года до н. э. Александр с войском вторглись на персидскую территорию на полуострове Троада, преодолев пролив Дарданеллы (Геллеспонт). Битва произошла на четвертый день после высадки у реки Граник. Из ряда источников следует, что во время битвы Александр несколько раз чуть не погиб. Сначала один из персидских сатрапов разрубил шлем Александра мечом, после чего был убит. Затем брат сатрапа попытался ударить Александра мечом в спину, но один из военачальников Македонского отрубил персу руку.

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В конечном счете битва была выиграна Александром, а персидское войско понесло крупные потери. Если македонская армия лишилась немногим более 100 человек, персы потеряли тысячи людей, в том числе 2 тысячи греческих наемников, сражавшихся на стороне персов, отправили на каторгу. Среди погибших был и зять персидского царя Митридат, которого убил сам Александр. Это была первая, но очень важная победа Александра над персами, после нее многие города сдались полководцу без боя. Однако два более сложных сражения с превосходящей по численности персидской армией были еще впереди.

© Фото: «Военная энциклопедия» Ивана Дмитриевича Сытина. (Санкт-Петербург; 1912 год)/общественное достояние

Где находится река Граник?

Река Граник сейчас называется Коджабаш или Бига (Чан), она находится в провинции Чанаккале. Река впадает в Мраморное море, в древности она была более полноводной и с мощным течением. Главное открытие, связанное с битвой при Гранике - это уточнение места битвы, а также путь от места высадки через поселения Озбек, Умурбей и Лапсеки. В конце прошлого года команда под руководством турецкого археолога из Университета Чанаккале указала вероятное место решающей победы. Место последнего лагеря, где находились войска Александра перед битвой, называлось Гермейон. После идентификации этого места с помощью геоморфологических исследований было найдено предполагаемое место битвы в центре равнины Бига.

Ландшафт здесь не претерпел кардинальных изменений за пару тысяч лет, и хотя в древности эта местность была более болотистой, русло реки не сильно изменилось. На соседнем холме в прошлом году были найдены кости, принадлежавшие мужчине, а также оружие, которое, по мнению ученых, относится ко времени, когда жил Александр Македонский. Это совпадает с историческими записями, в которых говорится, что полководец разместил людей на соседнем холме. Хотя предстоит провести дальнейшие раскопки, для археологов, изучающих этот период истории, эта находка представляет большой прорыв.