Что нужно знать об Александре Македонском: завоевания, женщины, смерть

Мало кто оставил такой след во всемирной истории, как Александр Македонский. Всего за 12 лет ему удалось создать империю, территория которой простиралась на два континента. Самые интересные факты о величайшем полководце, завоевавшем Восточное Средиземноморье, Египет, Ближний Восток и даже частично Азию - в нашем материале.

Как выглядел Александр Македонский

Как на самом деле выглядел человек, рождение которого окутано тайной (по легенде, отец Александра Македонского сам бог Зевс), описывает древнегреческий философ Плутарх на основе скульптур и документов эпохи царя. По словам писателя, у Македонского была бледная кожа, глаза теплого оттенка и привычка склонять голову налево. Согласно тексту III века под названием ”История Александра Великого”, у полководца была гетерохромия: один глаз у него был голубой, а другой - карий.

Конь Александра Македонского

Будущего любимого коня Александра Македонского изначально привезли его отцу, Филиппу, из Фессалии (Северо-Восток Греции). Однако Филиппу своенравный конь не покорился, поэтому он чуть было не отправил его обратно. Однако 12-летнему смышлёному Александру удалось укротить животное: он понял, что конь боялся собственной тени, поэтому к нему было невозможно подойти. Он назвал коня Буцефалом, что в переводе с греческого означает ”голова быка”, из-за белой отметины на лбу животного. Согласно легенде, когда Буцефал умер от старости во время Индийской кампании Александра, полководец основал город и назвал его в честь своего любимого коня - Букефалией.

Александр Македонский и гордиев узел

Фактически в самом начале своего завоевательного шествия по Малой Азии Александру Македонскому удалось невозможное по меркам древнего мира: он справился с гордиевым узлом. Сегодня фраза ”гордиев узел” означает сложную проблему, которую непросто разрешить, а в IV веке до нашей эры это был реальный узел, завязанный фригийским царём Гордием в столице Фригии - Гордионе (территория современной Турции). Древняя легенда гласила, что тот, кто развяжет узел, станет править Азией. Естественно, долгое время его никто не мог развязать, в том числе и Александр Македонский, поэтому он просто его разрубил. Стоит отметить, что пророчество сбылось: молодой царь вскоре стал великим правителем.

Жены Александра Македонского

За свою недолгую жизнь Александр Македонский успел обзавестись тремя женами:

на Роксане Бактрийской (из Бактрии - современные территории Таджикистана, Афганистана и Узбекистана) Александр женился из романтического интереса. Только она родила ему сына и наследника;

на принцессе Статире, дочери царя Персии Дария III он женился, дабы укрепить своё право на персидский престол;

принцессу Парисатиду, двоюродную сестру Статиры, Александр Македонский также взял в жёны для упрочнения своей власти.

Все три женщины стали женами Александра незадолго до его смерти. Единственный ребенок Александра родился уже после того, как его отец умер.

Загадка смерти Александра Македонского

От чего именно умер великий полководец всех времён в возрасте всего 32 лет доподлинно неизвестно. По одной из версий, он умер, заразившись лихорадкой Западного Нила, по другой - от рака. Ряд историков считают, что Александра Македонского отравили накануне его похода против арабов, а есть и те, кто убеждён, что здоровье царя было подорвано длительным алкоголизмом. Исследования на тему смерти Александра Македонского продолжаются по сей день.

Что случилось с империей Александра Македонского

Сам царь не оставил никаких указаний в отношении того, что должно быть с территориями, которые он завоевал. После смерти Александра Македонского его империя была разделена его же полководцами.

полководец Антигон Одноглазый получил контроль над Македонией (современная Греция, юг Балканского полуострова и Турция)

диадох (военачальник) Александра Македонского Селевк стал управлять Вавилонией (современные Сирия, Палестина, Ирак, Иран, Пакистан)

диадох Птолемей завладел Египтом.

Каждый из полководцев основал свою династию на территориях, некогда завоёванных Александром Македонским. Единственная область, которую им не удалось удержать - это Индия: вскоре после смерти Александра местные правители восстановили независимость.