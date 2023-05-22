В Ингушетии пропагандируют культуру

Опубликовано: 4:00, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

2023 год в Ингушетии богат на культурные события. В республике проведут несколько масштабных мероприятий, посвященных 30-летию образования Национальной библиотеки, ансамбля "Ингушетия" и государственной филармонии, а также 31 годовщине возрождения ингушской государственности.

Юбилей филармонии

Празднование юбилея Государственной филармонии состоится 5 июня. Она была открыта 6 апреля 1993 года по постановлению Совмина Ингушской республики, а спустя четыре года, этому ведущему учреждению культуры было присвоено имя поэта и композитора, музыканта и вокалиста, заслуженного артиста России Ахмета Хамхоева, пишет газета "Ингушетия". У истоков становления филармонии стояли такие деятели культуры и искусств как Магомед Горчханов, заслуженный работник культуры ЧИАССР, который создал и возглавил первый оркестр народных инструментов, Беслан Газдиев, Зарема Яндиева, а также первая солистка-вокалистка филармонии народная артистка Ингушетии Роза Мальсагова. Филармония создавалось за счет самодеятельных коллективов и самородков из народа.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дома культуры возрождаются

Глава республики Махмуд-Али Калиматов рассказал, что помимо масштабных мероприятий и акций к юбилею учреждений культуры в этом году в рамках нацпроекта "Культура" запланировано открытие Домов культуры в предгорном и горном районах Ингушетии - в селах Даттых, Гейрбек-Юрт и Джейрах, а также капремонт Дома культуры в населенном пункте Инарки. Также намечена реконструкция здания музея изобразительных искусств в Карабулаке, техническое оснащение Мемориального комплекса жертвам репрессий.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

30-летие образования Ингушетии

Под эгидой празднования 30-летия образования республики прошел 2022 год, и в этом году мероприятия продолжаются. Всего в рамках Года культурного наследия народов России и других памятных дат реализовано более тысячи мероприятий. Запущен культурно-образовательный проект "Культура для школьников", направленный на духовное, эстетическое и художественное развитие детей, повышение культурной грамотности подрастающего поколения.