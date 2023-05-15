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Древний Храм Тхаба-Ерды пройдет реставрацию в Ингушетии

Древний Храм Тхаба-Ерды пройдет реставрацию в Ингушетии
© Фото: Сайт Джейрахско-Ассинского музея-заповедника
Реставрация ожидает христианский храм Тхаба-Ерды в Ингушетии. Работы планируется начать в середине лета.

Знаменитый храм Тхаба-Ерды скоро подвергнут реставрации, рассказал глава Ингушетии.

По его словам, специалисты примутся за дело в середине лета.

"Древний христианский храм Тхаба-Ерды и комплекс оборонно-сторожевых башен Вовнушуки будут реставрироваться за счет средств федерального бюджета"

— Махмуд-Али Калиматов

Реставрация понадобилась храму из-за процессов, запущенных землетрясением 2021 года. Тогда природный катаклизм повредил его фасад. Затем постепенно стала все сильнее разрушаться несущая скала, где находится комплекс Вовнушки.

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