Древний Храм Тхаба-Ерды пройдет реставрацию в Ингушетии

Реставрация ожидает христианский храм Тхаба-Ерды в Ингушетии. Работы планируется начать в середине лета.
Знаменитый храм Тхаба-Ерды скоро подвергнут реставрации, рассказал глава Ингушетии.
По его словам, специалисты примутся за дело в середине лета.
"Древний христианский храм Тхаба-Ерды и комплекс оборонно-сторожевых башен Вовнушуки будут реставрироваться за счет средств федерального бюджета"
— Махмуд-Али Калиматов
Реставрация понадобилась храму из-за процессов, запущенных землетрясением 2021 года. Тогда природный катаклизм повредил его фасад. Затем постепенно стала все сильнее разрушаться несущая скала, где находится комплекс Вовнушки.