Турецкая Мира: наследие древней Ликии и родина Николая Чудотворца

На территории современной Турции переплелась история нескольких цивилизаций. Из наследия ликийцев, живших до нашей эры, в двух турецких провинциях – Анталии и Мугле – сохранились огромные надгробные памятники, высеченные в скалах. Расскажем о древней Мире, которая находится недалеко от турецкого городка Демре.

Что такое Мира?

Есть по меньшей мере две версии происхождения названия города:

- слово произошло от "маура" - место Матери-богини

- или от "мирра" - смола, из которой изготавливают благовония.

Считается, что Мира (или Миры Ликийские) появился примерно в V-IV веке до нашей эры и был крупнейшим в Ликийском союзе. Мира долгое время была одним из важных городов в Ликии и даже чеканила собственные монеты.

Святитель Николай

История города также тесно связана с именем святого, который известен христианам под именем Святителя Николая или Николая Чудотворца. На западе же он больше известен как Санта Клаус - именно ликийский святой стал прообразом для сказочного персонажа.

Святой Николай родился в местечке под названием Патара в Ликии и с раннего возраста он посвятил свою жизнь христианству. В IV веке он стал епископом в Мире, где проповедовал до конца жизни.

Николая захоронили в церкви, возведенной сразу после его смерти. Церковь, названная в честь святого, вскоре стала местом паломничества.

Церковное здание неоднократно разрушалось после набегов. Чтобы сохранить святое место, по указу императора Константина IX Мономаха оно было окружено крепостной стеной. Сама же церковь была преобразована в монастырь.

В XI веке итальянские купцы выкрали мощи Святителя Николая и отвезли их в Бари, где он был объявлен покровителем города. Согласно источникам, изначально было две группы итальянцев, стремившихся забрать мощи в свой город. Помимо купцов из Бари в Миру отправились и торговцы из Венеции. Считается, что большую часть мощей забрали барийцы, оставшиеся фрагменты увезли венецианцы.

Со временем церковь Святого Николая в Мире ушла под землю на несколько метров и пострадала в ходе выхода реки из берегов. В конце XVIII - начале XIX века на месте церкви были проведены раскопки. В середине XIX на месте начались восстановительные работы, которые удалось возобновить лишь в 1960-х годах. На месте были обнаружены различные мозаики, мраморная гробница, в которой, считается, и был захоронен Святитель Николай.

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Амфитеатр

Древний амфитеатр в Мире хорошо сохранился. Он считался самым крупным в Ликии, вмещал 11 тысяч человек.

Сооружение было повреждено во время одного из землетрясений, но затем отремонтировано богатым купцом. Обращенная к зрителям сторона театра когда-то была украшена масками, рельефами и скульптурами.

Ликийские гробницы

Самой необычной достопримечательностью в этих краях для туристов могут стать ликийские захоронения. Они высечены в скалах города. В Мире находится два некрополя, которые сохранились достаточно хорошо.

Согласно источникам, в культуре Ликии было распространена идея о том, что умерших нужно было хоронить "ближе к Солнцу".

Чем выше было захоронение – тем больше шансов, что душа человека попадет в рай. Также есть данные, что высота захоронения могла зависеть от социального статуса человека.