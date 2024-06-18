Теймураз Хишба: биография, жизнь и отставка главы Минтуризма Абхазии

Министр туризма Абхазии подал в отставку. Кто такой Теймураз Владимирович Хишба? Расскажем о биографии, жизни, карьере, детях, возрасте главы Минтуризма Абхазии.

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба подал в отставку, но коллектив министерства не хочет его отпускать – эта новость вызвала широкий резонанс, учитывая рост турпотока в республике и потенциально рекордные показатели в сезоне 2024 года. Что известно о Теймуразе Хишба?

Возраст

Теймураз Хишба появился на свет 10 марта 1986 года. На момент написания этого материала ему 38 лет.

Биография

Теймураз Хишба родился в Тбилиси. Окончил школу в Гагре (в 2001 году).

Образование

С 2001 по 2007 год Хишба учился на факультете физкультуры и спорта Абхазского госуниверситета (заочно), а также на факультете менеджмента Российского государственного торгово-экономического университета.

Карьера

Еще не достигнув совершеннолетия, будущий министр начал трудовую деятельность.

© Фото: Минтуризма Абхазии. Теймураз Хишба

В 2002 году начал работать менеджером медицинской компании "Эстетика" в Москве. Покинул ее в 2004 году в должности заместителя директора.

Затем до 2005 года трудился менеджером в компании "Мистраль", также в Москве.

В 2005–2006 годах занимался бизнесом.

В 2007 году работал в государственном предприятии "Районный центр рекламы" Гагрского района.

С 2007 по 2010 год Хишба трудился менеджером в компании "Николя Тибо" (Москва) и экономистом компании "Гагра-777".

© Фото: Минтуризма Абхазии. Теймураз Хишба

С 2010 года Теймураз Хишба начал работу в администрации Гагрского района.

В 2010-2011 годах работал инструктором в Комитете по делам молодежи и спорта.

В 2011-2012 годах возглавлял Унитарное предприятие "Гагра-Свет".

В 2012-2014 годах руководил отделом по курортам и туризму, а также аналогичным управлением.

В 2014 году был назначен заместителем главы Гагрского района, занимал этот пост по 2016 год.

В 2016 году стал председателем "Единой Абхазии" в Гагрском районе.

Кроме того, с 2017 по 2019 год, Хишба был советником председателя Московской коллегии адвокатов "Единство-С".

В 2016 году он занял должность председатель РПП "Единая Абхазия" Гагрского района.

Назначение министром туризма Абхазии

В 2020 году президент Аслан Бжания принял решение реорганизовать Госкомитет по курортам и туризму Абхазии в министерство туризма.

Новое ведомство возглавил Теймураз Владимирович Хишба. Указ президента о его назначении был издан 12 мая 2020 года.

© Фото: Минтуризма Абхазии. Теймураз Хишба

Дети

В 2020 году, при назначении Хишба, сообщалось, что он состоит в браке и что у него есть сын.

Отставка

Накануне, 24 июня 2024 года, Минтуризма Абхазии распространило официальное заявление о том, что Теймураз Хишба написал заявление об отставке по собственному желанию.

В сообщении ведомства отмечалось, что просьба министра пока рассматривается и еще не подписана.

В заявлении подчеркивалось, что все сотрудники Минтуризма поддерживают Хишба.

"Представители турсообществ и многие неравнодушные граждане Республики Абхазия выражают несогласие с вышеуказанным решением о сложении полномочий, а также едины с министром в соблюдении государственной политики и государственного регулирования в области туризма"

– министерство

Наконец, в заявлении выражается надежда на то, что Хишба останется руководить ведомством, так что его коллектив продолжит развивать туризм на благо республике.

Никаких деталей в сообщении не приводится.