Теймураз Хишба: биография, жизнь и отставка главы Минтуризма Абхазии

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба подал в отставку, но коллектив министерства не хочет его отпускать – эта новость вызвала широкий резонанс, учитывая рост турпотока в республике и потенциально рекордные показатели в сезоне 2024 года. Что известно о Теймуразе Хишба?
Возраст
Теймураз Хишба появился на свет 10 марта 1986 года. На момент написания этого материала ему 38 лет.
Биография
Теймураз Хишба родился в Тбилиси. Окончил школу в Гагре (в 2001 году).
Образование
С 2001 по 2007 год Хишба учился на факультете физкультуры и спорта Абхазского госуниверситета (заочно), а также на факультете менеджмента Российского государственного торгово-экономического университета.
Карьера
Еще не достигнув совершеннолетия, будущий министр начал трудовую деятельность.
В 2002 году начал работать менеджером медицинской компании "Эстетика" в Москве. Покинул ее в 2004 году в должности заместителя директора.
Затем до 2005 года трудился менеджером в компании "Мистраль", также в Москве.
В 2005–2006 годах занимался бизнесом.
В 2007 году работал в государственном предприятии "Районный центр рекламы" Гагрского района.
С 2007 по 2010 год Хишба трудился менеджером в компании "Николя Тибо" (Москва) и экономистом компании "Гагра-777".
С 2010 года Теймураз Хишба начал работу в администрации Гагрского района.
- В 2010-2011 годах работал инструктором в Комитете по делам молодежи и спорта.
- В 2011-2012 годах возглавлял Унитарное предприятие "Гагра-Свет".
- В 2012-2014 годах руководил отделом по курортам и туризму, а также аналогичным управлением.
- В 2014 году был назначен заместителем главы Гагрского района, занимал этот пост по 2016 год.
В 2016 году стал председателем "Единой Абхазии" в Гагрском районе.
Кроме того, с 2017 по 2019 год, Хишба был советником председателя Московской коллегии адвокатов "Единство-С".
В 2016 году он занял должность председатель РПП "Единая Абхазия" Гагрского района.
Назначение министром туризма Абхазии
В 2020 году президент Аслан Бжания принял решение реорганизовать Госкомитет по курортам и туризму Абхазии в министерство туризма.
Новое ведомство возглавил Теймураз Владимирович Хишба. Указ президента о его назначении был издан 12 мая 2020 года.
Дети
В 2020 году, при назначении Хишба, сообщалось, что он состоит в браке и что у него есть сын.
Отставка
Накануне, 24 июня 2024 года, Минтуризма Абхазии распространило официальное заявление о том, что Теймураз Хишба написал заявление об отставке по собственному желанию.
В сообщении ведомства отмечалось, что просьба министра пока рассматривается и еще не подписана.
В заявлении подчеркивалось, что все сотрудники Минтуризма поддерживают Хишба.
"Представители турсообществ и многие неравнодушные граждане Республики Абхазия выражают несогласие с вышеуказанным решением о сложении полномочий, а также едины с министром в соблюдении государственной политики и государственного регулирования в области туризма"
– министерство
Наконец, в заявлении выражается надежда на то, что Хишба останется руководить ведомством, так что его коллектив продолжит развивать туризм на благо республике.
Никаких деталей в сообщении не приводится.